La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de David Silva, alias “El Chimpa”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien un juez le impuso prisión preventiva oficiosa.

A través de un comunicado, la FGR informó que la detención de “El Chimpa” se realizó en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, en el estado de Jalisco, y que tras la presentación de pruebas suficientes por parte del Ministerio Público, un juez de control determinó vincularlo a proceso.

Delitos por los que David Silva “El Chimpa” fue vinculado a proceso

De acuerdo con la FGR, David Silva “El chimpa” fue vinculado a proceso por los siguientes delitos:

Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de clorhidrato de cocaína

Portación de arma de fuego, así como de aditamentos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

FGR vincula a proceso a David Silva, “El Chimpa”, presunto jefe de plaza del CJNG (FGR)

Detención de “El Chimpa” con armas de alto poder y cocaína aseguradas

La FGR informó que la detención de David Silva se derivó de labores de investigación y trabajo de campo realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Durante su captura, las autoridades aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas, entre ellos:

Un arma larga tipo fusil con aditamento lanzagranadas

Cargadores y cartuchos

Clorhidrato de cocaína

Equipo táctico

Dinero en efectivo, entre otros objetos

Dan prisión preventiva y plazo de investigación a David Silva “El Chimpa”, jefe de plaza del CJNG

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba contundentes que permitieron obtener la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa contra David Silva, “El Chimpa”, y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.