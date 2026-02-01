FGR vincula a proceso a David Silva, “El Chimpa”, presunto jefe de plaza del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de David Silva, alias “El Chimpa”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien un juez le impuso prisión preventiva oficiosa.
A través de un comunicado, la FGR informó que la detención de “El Chimpa” se realizó en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, en el estado de Jalisco, y que tras la presentación de pruebas suficientes por parte del Ministerio Público, un juez de control determinó vincularlo a proceso.
Delitos por los que David Silva “El Chimpa” fue vinculado a proceso
De acuerdo con la FGR, David Silva “El chimpa” fue vinculado a proceso por los siguientes delitos:
- Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de clorhidrato de cocaína
- Portación de arma de fuego, así como de aditamentos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
Detención de “El Chimpa” con armas de alto poder y cocaína aseguradas
La FGR informó que la detención de David Silva se derivó de labores de investigación y trabajo de campo realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).
Durante su captura, las autoridades aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas, entre ellos:
- Un arma larga tipo fusil con aditamento lanzagranadas
- Cargadores y cartuchos
- Clorhidrato de cocaína
- Equipo táctico
- Dinero en efectivo, entre otros objetos
Dan prisión preventiva y plazo de investigación a David Silva “El Chimpa”, jefe de plaza del CJNG
El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba contundentes que permitieron obtener la vinculación a proceso.
Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa contra David Silva, “El Chimpa”, y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.