La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de David Silva, alias “El Chimpa”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien un juez le impuso prisión preventiva oficiosa.

A través de un comunicado, la FGR informó que la detención de “El Chimpa” se realizó en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, en el estado de Jalisco, y que tras la presentación de pruebas suficientes por parte del Ministerio Público, un juez de control determinó vincularlo a proceso.

Delitos por los que David Silva “El Chimpa” fue vinculado a proceso

De acuerdo con la FGR, David Silva “El chimpa” fue vinculado a proceso por los siguientes delitos:

  • Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de clorhidrato de cocaína
  • Portación de arma de fuego, así como de aditamentos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
FGR vincula a proceso a David Silva, “El Chimpa”, presunto jefe de plaza del CJNG
Detención de “El Chimpa” con armas de alto poder y cocaína aseguradas

La FGR informó que la detención de David Silva se derivó de labores de investigación y trabajo de campo realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Durante su captura, las autoridades aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas, entre ellos:

  • Un arma larga tipo fusil con aditamento lanzagranadas
  • Cargadores y cartuchos
  • Clorhidrato de cocaína
  • Equipo táctico
  • Dinero en efectivo, entre otros objetos

Dan prisión preventiva y plazo de investigación a David Silva “El Chimpa”, jefe de plaza del CJNG

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba contundentes que permitieron obtener la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa contra David Silva, “El Chimpa”, y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.