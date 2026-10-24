El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pactaron una “coalición” en Guanajuato con respaldo del expresidente Vicente Fox.

Nos reunimos. (Vicente Fox) tiene una visión seria, profesional, está sumando a mujeres y hombres. Y estamos en comunicación permanente para sumar más voces Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Así lo dio a conocer el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al anunciar que analiza sumarse con el PAN para hacer una coalición y, con ello, ganar terreno en Guanajuato.

Aunque aún no se ha concretado una alianza formal, el priista destacó su acercamiento con el ex presidente panista Vicente Fox para “sumar más voces” rumbo al proceso electoral de 2027.

Alejandro Moreno en Guanajuato (Especial)

Alejandro Moreno destaca cercanía con Vicente Fox

En entrevista con medios, Alejandro Moreno mencionó que mantiene una relación muy cercana con Vicente Fox, a quien reconoció como una de las figuras políticas más importantes de su movimiento en Guanajuato.

Yo quiero decirte que tengo una relación de hace muchos años con el expresidente Vicente Fox. Es una gente<b> </b>que respetamos, es una gente valiente, que hoy desde la trinchera está defendiendo a Guanajuato y a México Alejandro Moreno, dirigente del PRI

El dirigente también destacó la formación profesional en política del diputado local Juan Carlos Romero Hicks, quien igualmente asistió a la reunión con Vicente Fox.

Incluso, señaló que el legislador podría ser un buen prospecto para competir por Guanajuato Capital en 2027, en donde ya suenan perfiles de Morena como Édgar Castro Cerrillo, Jesús Ramírez Garibay, etc.

Es de destacar que el PAN y el PRI todavía no se han aliado formalmente, pero se encuentran en pláticas activas para construir una posible coalición electoral en Guanajuato rumbo a las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno en Guanajuato (Especial)

Vicente Fox apoya movimiento de Alito Moreno tras llamarlo “traidor” en 2022

El expresidente Vicente Fox pasó de llamar “traidor” a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a elogiarlo y respaldar sus esfuerzos para construir una alianza opositora contra Morena.

Desde 2026, el expresidente ha mostrado su apoyo al asegurar que “México está por encima de cualquier diferencia. Hoy más que nunca necesitamos diálogo y voluntad para encontrar coincidencias y construir juntos”.