La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García presentó la cartelera de la Feria Estatal de León 2027, que contará con música, espectáculos de entretenimiento sin costo extra, y pabellón gastronómico, para que las familias disfruten del evento sin descuidar su economía.

Hay recuerdos que no tienen precio y que nos acompañan para toda la vida. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La Gobernadora indicó que la Feria contará con siete conciertos totalmente gratuitos en el Foro Mazda, para que las posibilidades económicas no sean una limitante para disfrutar de artistas de talla nacional e internacional.

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

Molotov, Galantis, Los Tigres del Norte, Kenia Os entre otros serán parte de la Feria de León 2027

Los conciertos anunciados incluyen las presentaciones de Molotov, La Arrolladora Banda El Limón, Carlos Rivera, Los Tigres del Norte y Kenia Os, además de una noche de música electrónica, Water Castle, con 3BallMty, Don Diablo, Galantis y Nervo, así como un artista sorpresa que será anunciado próximamente.

Escuchar en vivo a nuestros artistas favoritos, cantar sus canciones, pasar un momento en familia, compartir una emoción con los amigos, con los nuestros, con las personas que queremos, es una experiencia que nos va a acompañar toda la vida. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

Fechas, costo de entrada y espectáculos incluidos

La Feria de León 2027 se llevará a cabo del 8 de enero al 4 de febrero de 2027, en donde las familias podrán disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento que incluye el espectáculo de patinaje sobre hielo Mythos, de Ilusion On Ice; el Circo Roberts con Back to Back; y una nueva experiencia inmersiva de Disney y Pixar, desarrollada especialmente para esta edición.

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

Esta experiencia, que estará disponible en el Domo de la Feria, permitirá a niñas, niños y adultos adentrarse en nueve mundos inspirados en historias y personajes de Pixar, a través de la música, el baile, el juego y la interacción.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, destacó que la Feria mantendrá su costo de acceso en 15 pesos, con una amplia oferta de espectáculos sin costo adicional, entre ellos el circo, el patinaje sobre hielo y la experiencia de Disney y Pixar.

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

Por su parte, el presidente del patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, Héctor Rodríguez Velázquez, resaltó que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno permitirá ofrecer una Feria familiar, segura y con espectáculos de primer nivel.

Impulso a Marca Guanajuato, gastronomía y Expo Ganadera

En esta edición, el Gobierno de Guanajuato destinará 32.5 millones de pesos al Pabellón de la Gente, donde se contempla la participación de más de mil 500 expositores con el distintivo Marca Guanajuato, con el propósito de facilitar su participación y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Yo quiero invitarlos, invitarlas a que nos recorran, a que reconozcan sus productos y a que consuman lo hecho en Guanajuato. Detrás de cada producto hay una historia, una historia de vida maravillosa. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

El Pabellón de la Gente también contará con un espacio lúdico e interactivo, donde 10 dependencias estatales acercarán información y servicios a las familias.

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

La Gobernadora informó que la riqueza gastronómica de Guanajuato estará presente con 24 cocineras y cocineros tradicionales de 19 municipios, quienes compartirán sus sabores y recetas en el Pabellón ¡Guanajuato Sí Sabe!.

Paralelamente, el Festival de las Naciones reunirá a representantes de 10 comunidades extranjeras que compartirán su cultura y tradiciones.

Como parte del respaldo al campo guanajuatense, el Gobierno Estatal contempla una aportación de tres millones de pesos para fortalecer la Expo Ganadera León 2027, impulsar la comercialización, la capacitación y el mejoramiento genético.

LIbia Dennise García anuncia cartelera de Feria León 2027 (cortesía )

La Feria de Guanajuato 2027 contará también con juegos mecánicos, más de 900 espacios comerciales y una amplia variedad de actividades para visitantes de todas las edades.

La Gobernadora de Guanajuato invitó a las familias de los 46 municipios de Guanajuato y de todo México a visitar León y disfrutar de una celebración que, generación tras generación, sigue siendo un punto de encuentro para compartir momentos especiales.