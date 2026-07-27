El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos de colocación de tapas temporales en registros abiertos, acciones que realizan la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Servicios Públicos para reforzar la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

El alcalde explicó que, aunque la instalación definitiva de muchas tapas corresponde a dependencias de otros órdenes de gobierno, el municipio decidió intervenir de manera temporal para prevenir accidentes y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

Es nuestra obligación cuidar tu integridad y de tu patrimonio. Entonces, aunque no sea competencia del municipio, tomamos responsabilidad y en esta estrategia de la Secretaría de Movilidad estamos colocando estas rejillas temporales, que aparte están diseñadas también para la seguridad de ciclistas, motociclistas y obviamente los vehículos y peatones. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías supervisa colocación de tapas temporales en registros. (cortesía )

Querétaro ha instalado más de 40 tapas temporales y realiza operativos

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, informó que durante los últimos meses se han colocado más de 40 tapas temporales en distintos puntos de la capital.

Señaló que estas estructuras permanecen instaladas mientras las instituciones responsables realizan las reparaciones definitivas de los registros.

Felifer Macías supervisa colocación de tapas temporales en registros. (cortesía )

El Gobierno de Querétaro indicó que los operativos encabezados por la Secretaría de Movilidad se llevan a cabo de manera permanente durante la noche o la madrugada para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Felifer Macías supervisa colocación de tapas temporales en registros. (cortesía )

Por su parte, el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, invitó a la población a reportar registros abiertos o cualquier situación similar mediante la línea 070, con el fin de que las brigadas municipales puedan atender estos casos de manera oportuna.