El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la Guardia de Honor al Apóstol Santiago en el Cerro del Sangremal, con motivo del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro.

Acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, el alcalde participó en la ceremonia conmemorativa, en la que se rindió homenaje al valor histórico del sitio donde, de acuerdo con la tradición, ocurrió la aparición del Apóstol Santiago que dio origen a la ciudad.

Hoy conmemoramos el 495 aniversario de la fundación de nuestra muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Hace cinco siglos en este mismo Cerro del Sangremal ocurrió la batalla que dio origen a nuestra ciudad. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Alcalde destaca la identidad y el desarrollo de Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que la historia de la ciudad representa el encuentro de distintas culturas y forma parte de la identidad de las y los queretanos.

Asimismo, afirmó que el desarrollo de Querétaro no solo se refleja en su patrimonio arquitectónico, sino también en el trabajo de su población, el diálogo para construir acuerdos y la innovación que impulsa el crecimiento de la capital.

Felifer Macías conmemora el 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. (cortesía )

Ceremonia incluyó honores a la bandera y tradiciones de Querétaro

Como parte del acto conmemorativo, la Escolta y la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron los honores a la bandera, mientras que el Coro Municipal “Santiago de Querétaro” interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Durante la ceremonia, el grupo de concheros Los Valencia entregó el bastón de mando al presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y se llevó a cabo un ritual de purificación como parte de las actividades para honrar las tradiciones y el patrimonio histórico de Santiago de Querétaro.