El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, refrendó su compromiso con las y los comerciantes de tianguis y mercados del municipio, al señalar que su actividad representa una parte fundamental de la economía de las familias queretanas.

Durante el XXIX Aniversario de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios A.C. (FECOPSE), el presidente municipal de Querétaro destacó la importancia de respaldar a quienes diariamente trabajan para sacar adelante sus negocios y a sus familias.

Ustedes que todos los días se esfuerzan, no nada más por sacar adelante un negocio, su comercio, sino por sacar adelante a sus hijas, a sus hijos con muchísimo esfuerzo, eso es algo que a nosotros, al gobernador Kuri y a su servidor, nos compromete todos los días para nunca dejarlos solos, pero sobre todo siempre, siempre estar que juntos vamos a estar adelante y ustedes y sus familias alcanzar sus sueños. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías respalda a comerciantes de tianguis y mercados de Querétaro. (cortesía )

Municipio de Querétaro impulsa apoyos para comerciantes

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que, mediante el programa de apoyo a la Economía Familiar “El Extra”, el Municipio de Querétaro brinda respaldo a comerciantes con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de sus familias.

El presidente municipal señaló que su administración mantiene un trabajo conjunto con este sector para ofrecer más y mejores herramientas, además de generar condiciones dignas para el desarrollo de su actividad. En este sentido, afirmó que la suma de esfuerzos permitirá llevar a los tianguis y mercados de Querétaro al mejor momento de su historia.

Felifer Macías respalda a comerciantes de tianguis y mercados de Querétaro. (cortesía )

FECOPSE conmemora 29 años de trabajo

Durante el festejo, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la toma de protesta del Comité Directivo de la FECOPSE. También participó en la entrega de la Presea “Arturo Bárcenas Piña” a José Guadalupe Reséndiz Vázquez, dirigente del tianguis de Ciudad del Sol.

Felifer Macías respalda a comerciantes de tianguis y mercados de Querétaro. (cortesía )

La presidenta de la FECOPSE, María del Rocío Alvarado Ramírez, destacó los 29 años de trabajo del sector comercial y reafirmó la voluntad de sumar esfuerzos con las autoridades estatales y municipales para dignificar su labor e impulsar el bienestar de las familias.