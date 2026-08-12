Felifer Macías ha invertido más de 663.5 millones de pesos en acciones para mejorar las vialidades del Municipio de Querétaro, mediante trabajos de mantenimiento, rehabilitación de calles y atención de baches en beneficio de las familias queretanas.

El presidente municipal señaló que una de las prioridades de su administración es mantener en mejores condiciones las calles y avenidas que utilizan diariamente miles de personas para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

Al inicio de su gobierno, Macías planteó una inversión anual de 180 millones de pesos para fortalecer el mantenimiento vial; sin embargo, este compromiso fue superado al alcanzar una inversión superior a los 663.5 millones de pesos en menos de dos años.

Felifer Macías destina más de 663 mdp al mantenimiento vial en Querétaro. (Cortesía)

Querétaro refuerza el mantenimiento y rehabilitación de sus vialidades

Como parte de estas acciones, el Municipio de Querétaro reforzó los trabajos de mantenimiento vial mediante la atención permanente de reportes ciudadanos y recorridos de supervisión para identificar las zonas que requieren intervención.

A través de la Secretaría de Obras Públicas se han realizado trabajos de rehabilitación y conservación en las siete delegaciones municipales. Durante la actual administración se han atendido 28 mil 107 baches y se han intervenido más de 903 mil metros cuadrados de pavimento.

Entre las zonas donde se han realizado trabajos se encuentran las colonias Las Rosas, Los Girasoles, Los Fresnos, Felipe Carrillo Puerto, Santa María Magdalena, Buenavista, Plazas del Sol, Peñuelas y Reforma Agraria.

También se han llevado a cabo intervenciones en vialidades como la conexión entre Avenida del Parque y Avenida Gilberto Bosques Saldívar.

¿Cómo reportar baches y solicitar atención vial en Querétaro?

La atención de las vialidades se mantiene a partir de los reportes ciudadanos, que pueden ingresar mediante el 070, Atención Ciudadana, redes sociales y oficios, además de los recorridos de supervisión que realiza el municipio.

Estos mecanismos permiten identificar las zonas que requieren mantenimiento y dar seguimiento a las necesidades de las y los habitantes del Municipio de Querétaro.

Con estas acciones, el gobierno de Felifer Macías mantiene los trabajos de conservación y rehabilitación de las vialidades municipales, con el objetivo de favorecer una movilidad más segura y mejorar las condiciones de traslado para las familias queretanas.