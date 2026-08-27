El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó las ventajas que ofrece la zona metropolitana para la atracción de inversiones, a partir de su crecimiento, conectividad y capacidad para generar nuevos polos de desarrollo al participar en el Foro de Vivienda 2026, organizado por la Delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Durante el panel “Bondades del desarrollo habitacional e industrial en los municipios metropolitanos”, el presidente municipal de Querétaro Felifer Macías señaló que esta visión conjunta permite atender de manera coordinada los retos en materia de desarrollo urbano, seguridad y movilidad, con una perspectiva de mediano y largo plazo.

Más allá de pensar en una planeación y en la atracción de inversión de manera aislada, creo que lo que hemos venido trabajando, es en una auténtica estrategia metropolitana, donde nos vamos acompañando para que la venta de la región sea la misma, sea la más competitiva del país. Y eso es algo que no tiene precedentes, nunca se había hecho un trabajo en conjunto tan fuerte, tan bien diseñado como lo hemos realizado los cuatro alcaldes metropolitanos, porque hoy entendemos que la región implica que nuestros habitantes de Corregidora, de Querétaro, de Huimilpan y de El Marqués, sufren los mismos problemas, tienen los mismos retos y se vuelve vital homologar los procesos, homologar muchas estrategias, no nada más en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad, en materia de movilidad, entre muchísimas otras cosas. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías destaca Semáforo inmobiliario y llegada del Tren México-Querétaro

El presidente municipal, Felifer Macías destacó el Semáforo Inmobiliario, herramienta que permite identificar desarrollos que cumplen con la normatividad, apoyar procesos de regularización y alertar sobre aquellos que presentan irregularidades.

También, señaló que esta estrategia contribuye a ordenar el desarrollo inmobiliario, reconocer a quienes cumplen con las disposiciones y proteger a las personas que buscan adquirir una vivienda o un terreno.

Respecto a la tramitología, el presidente municipal, Felifer Macías reconoció que existen procesos que todavía requieren mayor agilidad y señaló que la administración municipal trabaja de manera directa con el sector para mejorar los tiempos de respuesta. Por ello, explicó que algunos procedimientos pueden prolongarse y que la meta es reducirlos en tiempo, con una mayor coordinación entre las dependencias municipales, estatales y federales que intervienen en la autorización de los proyectos.

Felifer Macías destaca coordinación entre municipios para atraer inversiones. (cortesía )

En materia de movilidad, el presidente municipal señaló que la llegada del Tren México-Querétaro representa uno de los principales retos para la planeación urbana de la ciudad y la zona metropolitana en el mediano y largo plazo y, ante el crecimiento previsto, destacó la necesidad de consolidar distintos polos de desarrollo para distribuir la expansión de la zona metropolitana, evitar la saturación de vialidades y servicios, así como fortalecer las alternativas de transporte público y comunitario.

Foro de Vivienda CANADEVI 2026 busca estrategias para el Querétaro del futuro

En el mismo panel participaron el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, con la moderación del vicepresidente de la CANADEVI, Félix Córdova. Durante el encuentro abordaron las condiciones de crecimiento de los últimos años y las oportunidades que representa la zona metropolitana para el desarrollo inmobiliario, industrial y habitacional.

Felifer Macías destaca coordinación entre municipios para atraer inversiones. (cortesía )

El Foro de Vivienda CANADEVI 2026 busca fortalecer, a través de distintos paneles, la vinculación entre la industria de la construcción, la academia y las instancias gubernamentales, con el objetivo de generar estrategias y oportunidades de negocio que contribuyan a un crecimiento habitacional ordenado y con planeación para el Querétaro del futuro.