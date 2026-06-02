Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, acompañado por la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, inauguró la exposición “Las Momias de Guanajuato en Querétaro: Ecos de la Eternidad”, una muestra que permanecerá abierta durante todo junio en el Mercado Artesanal del Centro Histórico.

La exhibición busca acercar a las familias queretanas a uno de los patrimonios culturales más emblemáticos de México mediante réplicas de las famosas momias y relatos que forman parte de su historia y legado.

Las Momias de Guanajuato llegan por primera vez a Querétaro con una experiencia cultural única

Felifer Macías destacó que esta exposición ofrece a las y los visitantes la oportunidad de conocer de cerca las reconocidas Momias de Guanajuato a través de reproducciones elaboradas con gran detalle, así como descubrir las leyendas y el misticismo que las rodean.

El alcalde señaló que la muestra representa una primera aproximación a este atractivo cultural, invitando a las familias a explorar su historia y, posteriormente, visitar la ciudad de Guanajuato para conocer la colección original.

Además, quienes recorran la exposición podrán admirar algunas de las piezas más representativas de este legado histórico y conocer los relatos que han convertido a las momias en uno de los principales atractivos turísticos del país.

Felifer Macías presenta exposición gratuita de las Momias de Guanajuato en Querétaro. (Cortesía)

Por su parte, Samantha Smith Gutiérrez afirmó que esta iniciativa demuestra cómo la cultura puede fortalecer los vínculos de colaboración, intercambio y amistad entre Guanajuato y Querétaro, acercando a las comunidades a través de experiencias culturales compartidas.

La exposición “Las Momias de Guanajuato en Querétaro: Ecos de la Eternidad” estará disponible del 1 de junio al 1 de julio, de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 20:00 horas en el Mercado Artesanal, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro.