El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, sería el ganador de la encuesta realizada por el Partido Acción Nacional (PAN) para definir al coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado, posición que lo perfilaría como representante del partido rumbo a la contienda por la gubernatura.

De acuerdo con el periodista Ángel Rodríguez del sitio web Quadratín Querétaro, el anuncio oficial se daría en los próximos días. La definición se habría confirmado después de una reunión entre panistas realizada esta tarde, de la cual se tomó una fotografía en la que aparece el dirigente estatal del PAN, Martín Arango.

Además de Felifer Macías, entre los perfiles mencionados durante el proceso interno del PAN se encontraban Luis Nava, Agustín Dorantes y Josué Guerrero.

La posible designación del alcalde se da en medio de las conversaciones entre los liderazgos panistas para mantener la unidad del partido de cara al próximo proceso electoral.

Felifer Macías había descartado que las reuniones definieran candidaturas

En agosto pasado, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías señaló que una reunión con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y otros liderazgos partidistas tenía como propósito refrendar la unidad interna, y no definir candidaturas.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, el anuncio oficial sobre la coordinación estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad se espera en los próximos días.