El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, dio la bienvenida a representantes, especialistas y empresas que participan en el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), donde destacó la vocación histórica de Querétaro como punto de encuentro y las condiciones que ofrece para realizar congresos, convenciones, negocios y eventos.

Hoy Querétaro les ofrece enormes puertas y enormes oportunidades. Contamos con gran capacidad, con gran conectividad, pero, sobre todo, en un espacio de paz, de tranquilidad para hacer negocios, para hacer reuniones, para hacer eventos, para hacer todo tipo de emprendimiento, y que encuentren en esta tierra una tierra de oportunidades. Felifer Macías, alcalde de Querétaro.

Felifer Macías destaca seguridad y competitividad de Querétaro junto a Mauricio Kuri

La inauguración del encuentro fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, junto con Felifer Macías, quien destacó el liderazgo de Querétaro en indicadores de seguridad y competitividad, así como sus condiciones de conectividad y certeza para atraer inversiones, negocios y encuentros nacionales.

El alcalde afirmó que durante los tres días del Congreso se abrirán oportunidades para generar negocios, ampliar capacidades y establecer nuevos proyectos, con Querétaro como punto de unión para profesionales y empresas de la Industria de Reuniones.

El CNIR, organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), es el principal encuentro anual del sector en México y reúne a profesionales, asociaciones, empresas, recintos, hoteles, destinos y autoridades. Su programa contempla conferencias, paneles, actividades de networking y encuentros de negocios.

En el acto también estuvieron presentes el presidente del COMIR, Luis Díaz Pascual; la secretaria de Turismo del Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado; así como representantes del sector turístico y empresarial.