El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) reportó la entrega de mil 241 financiamientos durante el inicio de abril, como parte de la estrategia para fortalecer la economía local en San Luis Potosí. El esquema forma parte de las acciones impulsadas por Ricardo Gallardo Cardona para generar oportunidades económicas en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con cifras oficiales, el monto total colocado supera los 31 millones de pesos, recursos destinados a emprendedores, comerciantes y familias interesadas en iniciar o ampliar actividades productivas.

Créditos en San Luis Potosí benefician a emprendedores y negocios

Entre los programas con mayor demanda se encuentran Fondo San Luis, Microproyectos, Capasífidate, Créditodas, Crédito a la Palabra e Impulso a la Economía Familiar. Estas alternativas ofrecen acceso a capital, acompañamiento y herramientas para fortalecer negocios existentes o arrancar nuevos proyectos.

Sifide entrega mil 241 financiamientos en San Luis Potosí (cortesía)

Autoridades estatales señalaron que el objetivo es facilitar opciones de financiamiento para personas que buscan incrementar ingresos mediante autoempleo, comercio o pequeños emprendimientos.

Además de la colocación de créditos en abril, el Comité del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos autorizó nuevos apoyos por más de 3.7 millones de pesos.

Sifide entrega mil 241 financiamientos en San Luis Potosí (cortesía)

Los recursos serán utilizados principalmente como capital de trabajo y compra de mercancía para negocios de distintos sectores, entre ellos refaccionarias, renta de mobiliario, restaurantes y servicios turísticos.

Con estas acciones, San Luis Potosí busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas clave para la generación de empleo y el crecimiento económico regional.