“Nuestro mejor momento está por suceder”, afirmó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, al destacar los resultados alcanzados durante los primeros cuatro años de su administración y llamar a la población a trabajar en conjunto para construir el futuro del estado.

Durante su mensaje, el mandatario estatal resaltó avances en agua, inversión, empleo, educación, salud y apoyos para las familias, además de proyectos que, aseguró, permitirán que Durango tenga mejores condiciones para los próximos años.

Esteban Villegas destaca apoyos sociales y avances en educación y salud

Villegas Villarreal destacó que más de 65 mil mujeres cuentan con Tarjeta Madre, mientras que más de 20 mil hogares han recibido apoyos para mejorar sus viviendas.

También reconoció el trabajo del DIF Estatal, encabezado por Marisol Rosso, con acciones que buscan llevar atención a las comunidades más alejadas. Entre ellas se encuentra la Ruta de la Salud, que acerca servicios médicos a localidades de difícil acceso, además de la entrega de apoyos como sillas de ruedas.

En materia educativa, el gobernador señaló que Durango pasó del lugar 24 de 28 a ubicarse entre los primeros diez en aprovechamiento educativo. También destacó las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes de Casa Hogar, como la creación de Villa Esperanza, Casa Hogar Laguna y la renovación del área de maternal y lactantes.

Presa Tunal II y nuevas inversiones impulsan el futuro de Durango

Entre los proyectos estratégicos mencionados por Esteban Villegas se encuentra la Presa Tunal II, que contempla una inversión de 5 mil 913 millones de pesos y permitirá garantizar agua potable para 340 mil habitantes durante los próximos 50 años.

A este proyecto se suman Agua Saludable para La Laguna y más de 300 obras de agua y drenaje en los 39 municipios, infraestructura que busca beneficiar a las familias, al campo y al crecimiento económico de Durango.

El gobernador también destacó el incremento del presupuesto destinado al campo, que pasó de 225 a 550 millones de pesos, así como la participación de más de 60 ejidos y comunidades en proyectos de captación de carbono.

En materia económica, 41 empresas mantienen convenios por 57 mil 600 millones de pesos, con una expectativa de 40 mil empleos directos. De estas compañías, 25 ya se encuentran operando y generan 14 mil empleos.

Al cierre de su mensaje, Villegas Villarreal llamó a la población a no esperar que alguien más construya el futuro y destacó que “Durango está de pie, está vivo y está unido”.

El mandatario señaló que las decisiones tomadas actualmente tendrán impacto en las próximas generaciones y llamó a mantener la memoria sobre lo construido para continuar avanzando hacia el futuro.