A cuatro años de la administración, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal destacó acciones para mejorar los servicios de salud en Durango mediante nueva infraestructura hospitalaria, abasto de medicamentos y equipamiento médico.
Entre los principales proyectos se encuentra el nuevo Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, que tendrá una inversión de 400 millones de pesos y acercará servicios especializados a habitantes de la región.
Nuevo Hospital de Santiago Papasquiaro tendrá inversión de 400 mdp
El Hospital General de Santiago Papasquiaro atenderá a habitantes de ocho municipios y contará con servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía, ortopedia, medicina interna, urgencias, nutrición y salud mental.
Ell proyecto busca acercar atención médica especializada a las familias de esta región de Durango. El texto señala que el hospital beneficiará a más de 24 mil personas, aunque en el encabezado se indica que serán más de 150 mil habitantes de ocho municipios.
Durango recibe más de 12.1 millones de piezas e insumos médicos
En materia de abasto, más de 12.1 millones de piezas e insumos médicos han llegado a 315 hospitales, clínicas y centros de salud de todo el estado. Estos suministros incluyen medicamentos, material de curación y herramientas para que el personal médico pueda atender a los pacientes.
A estas acciones se suman los trabajos de rehabilitación y equipamiento del Hospital General 450, con mejoras en espacios y equipo para fortalecer la atención médica. También se han incorporado servicios destinados a llevar atención a comunidades alejadas y lugares de difícil acceso.
Esteban Villegas destaca atención médica cercana
Las acciones en infraestructura, abasto y equipamiento forman parte de la estrategia del gobierno de Durango para acercar los servicios de salud a las familias de Durango.
Con el nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro, el suministro de medicamentos e insumos y las mejoras al Hospital 450, la administración estatal busca contar con espacios y herramientas necesarias para brindar atención médica oportuna y digna a la población.