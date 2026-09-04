A cuatro años de la administración, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal destacó acciones para mejorar los servicios de salud en Durango mediante nueva infraestructura hospitalaria, abasto de medicamentos y equipamiento médico.

Entre los principales proyectos se encuentra el nuevo Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, que tendrá una inversión de 400 millones de pesos y acercará servicios especializados a habitantes de la región.

Hospital General de Santiago Papasquiaro. (cortesía)

Nuevo Hospital de Santiago Papasquiaro tendrá inversión de 400 mdp

El Hospital General de Santiago Papasquiaro atenderá a habitantes de ocho municipios y contará con servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía, ortopedia, medicina interna, urgencias, nutrición y salud mental.

Ell proyecto busca acercar atención médica especializada a las familias de esta región de Durango. El texto señala que el hospital beneficiará a más de 24 mil personas, aunque en el encabezado se indica que serán más de 150 mil habitantes de ocho municipios.

Hospital General de Santiago Papasquiaro. (cortesía)

Durango recibe más de 12.1 millones de piezas e insumos médicos

En materia de abasto, más de 12.1 millones de piezas e insumos médicos han llegado a 315 hospitales, clínicas y centros de salud de todo el estado. Estos suministros incluyen medicamentos, material de curación y herramientas para que el personal médico pueda atender a los pacientes.

A estas acciones se suman los trabajos de rehabilitación y equipamiento del Hospital General 450, con mejoras en espacios y equipo para fortalecer la atención médica. También se han incorporado servicios destinados a llevar atención a comunidades alejadas y lugares de difícil acceso.

Hospital General de Santiago Papasquiaro. (cortesía)

Esteban Villegas destaca atención médica cercana

Las acciones en infraestructura, abasto y equipamiento forman parte de la estrategia del gobierno de Durango para acercar los servicios de salud a las familias de Durango.

Con el nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro, el suministro de medicamentos e insumos y las mejoras al Hospital 450, la administración estatal busca contar con espacios y herramientas necesarias para brindar atención médica oportuna y digna a la población.