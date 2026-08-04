El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento a los proyectos conjuntos y fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron las acciones que se desarrollan de manera coordinada para reforzar las estrategias de prevención y atención, con el propósito de preservar las condiciones de seguridad en la entidad.

Esteban Villegas y Omar García Harfuch refuerzan estrategia de seguridad en Durango

La reunión permitió consolidar el trabajo conjunto entre el Gobierno de Durango y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar continuidad a los proyectos en marcha y fortalecer las acciones institucionales en beneficio de la población.

Asimismo, Esteban Villegas y Omar García Harfuch reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno de Durango y el Gobierno de México para fortalecer las estrategias de seguridad, con el objetivo de que la entidad continúe entre las más seguras del país y brindar mayor tranquilidad a las familias duranguenses.