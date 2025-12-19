Esteban Villegas Villarreal encabezó la ceremonia de reconocimiento a más de 500 trabajadoras y trabajadores del sector salud en Durango, quienes fueron distinguidos por sus años de servicio, constancia y aportación al fortalecimiento del sistema de salud estatal.

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, así como por el secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, quienes coincidieron en destacar la vocación, el compromiso y la labor diaria del personal médico y administrativo en favor del bienestar de la población duranguense.

Esteban Villegas refrenda respaldo al sector salud y anuncia proyectos estratégicos

El gobernador reconoció el valor humano del personal de salud, resaltando la importancia de su labor al atender a las personas en sus momentos más vulnerables, y refrendó su compromiso de continuar trabajando por condiciones laborales dignas, sueldos justos y el abasto de recursos necesarios para el sector.

Subrayó que, pese a los retos económicos, el Gobierno del Estado ha cumplido con el pago de sueldos y prestaciones con recursos propios, lo que ha permitido mantener finanzas sanas. En este contexto, afirmó:

Hoy estamos en verde, con calificación triple A, y vamos por un presupuesto histórico de 51 mil millones de pesos, incrementando recursos para salud, educación, campo y seguridad. Esteban Villegas

Esteban Villegas Villarreal señaló que se impulsan proyectos estratégicos para fortalecer el sistema de salud en Durango, entre los que destacan la construcción del Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, la Torre Materno Infantil junto al Hospital 450, nuevos hospitales del IMSS e ISSSTE, así como la renovación de equipos médicos en diversas unidades.

Durango reconoce la vocación de más de 500 trabajadores del sector salud. (Cortesía )

Reconocimiento emotivo destaca la vocación del personal de salud en Durango

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento a la enfermera Juanita Mata Vargas, quien recibió una distinción por 60 años de servicio. Al tomar la palabra, expresó:

Este homenaje lo recibo de manera personal y en nombre de mis compañeros de salud. Este trabajo es más que una profesión, es un compromiso humano; cada gesto y cada atención cambia vidas. Juanita Mata Vargas

Por su parte, el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, destacó que los reconocimientos entregados representan historias de vida y vocación, y subrayó el esfuerzo silencioso de quienes acompañan a las personas en los momentos más delicados con profesionalismo y humanidad.

En tanto, el secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció la entrega diaria del personal del sector, al señalar que su labor constante convierte a la Secretaría de Salud en una segunda familia.

Durango reconoce la vocación de más de 500 trabajadores del sector salud. (Cortesía )

Al evento asistieron también Francisco Segovia Meza, secretario general de la Sección 88, y Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188, quienes coincidieron en destacar el trabajo que diariamente realizan médicos, enfermeras, personal administrativo, técnico y de apoyo en hospitales, centros de salud y comunidades de todo el estado.