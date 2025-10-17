Internas del Penal de La Mesa en Tijuana, Baja California, hicieron una transmisión en vivo y el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) fue separado de su cargo.

Tras el escándalo que provocó la transmisión en vivo de casi 9 minutos, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, aseguró que ya hay investigaciones al respecto.

Internas realizan transmisión en vivo en el Penal de La Mesa en Tijuana

Tres mujeres privadas de su libertad en el Penal de La Mesa -ubicado en Tijuana, Baja California-, lograron hacer una transmisión en vivo por casi 9 minutos.

Usando redes sociales, teléfono móvil y conexión a internet -que se supone no hay en un Cereso- fue que la internas transmitieron el 7 de agosto de 2025 como “influencers”.

Y es que en esta interacción de 8 minutos con 40 segundos, las tres internas hablaron de su celda, comida, delitos por los que estaban en el Penal de La Mesa e interactuaron con usuarios en redes sociales respondiendo a sus comentarios y preguntas.

Aunque después de esa transmisión en vivo no hubo más, el portal Sin Censura BC aseguró que las internas fueron golpeadas, separadas y se les negó el acceso a abogados.

Director del Penal de La Mesa es destituido y gobernadora anuncia investigación sobre la transmisión en vivo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció la destitución del director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa luego del escándalo generado por la transmisión en vivo de internas desde el penal.

Marina del Pilar aseguró que el caso ya está siendo investigado por la Secretaría Anticorrupción del Estado, cuyos trabajos “ya están muy avanzados”. Aunque el nombre del director destituido no fue revelado públicamente, la gobernadora enfatizó que se aplicarán medidas para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.

Según las autoridades, la transmisión en vivo pudo ocurrir debido a que los inhibidores de señal del penal estaban obsoletos, y la tecnología 5G no se ve afectada por estos dispositivos. Por ello, la gobernadora indicó que se están reemplazando los equipos para garantizar la seguridad y privacidad dentro del Cereso.

El escándalo de la transmisión generó indignación entre la población y cuestionamientos sobre el control y la seguridad en los penales de Baja California. Las autoridades locales han reiterado su compromiso para reforzar la vigilancia y modernizar los sistemas de inhibición de señal en todos los centros penitenciarios.