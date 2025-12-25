Un perro entró a Miniso, mordió un peluche y todos decidieron regalárselo.

Los clientes de Miniso se llevaron una tienda sorpresa gracias a un tierno y juguetón perro.

El video del perro que entró a Miniso, mordió un peluche y todos decidieron regalárselo

En redes sociales circula el video de un perro que entró a la tienda Miniso y se llevó un peluche para jugar con él.

Los hechos ocurrieron en la tienda Miniso en Mérida, que se ubica en Plaza las Américas.

#VivanLosPerros y todas las personas que cuidan de ellos.



Un perrito entró a un @MinisoMexico, en Mérida, y mordió un peluche para jugar con él, pero personal intentó quitárselo.

La gente se organizó para juntar dinero y comprar el osito para el can. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/5BZj3XmxFH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 25, 2025

De acuerdo con los testimonios, el perro entró a Miniso y mordió un peluche para jugar un rato.

No obstante, el personal de la tienda intentó quitárselo aunque sin mucho éxito.

Ante tal situación, la personas que fueron testigos de la situación decidieron cooperar para comprar el peluche al perro.

Gracias al noble gesto de las personas, el perro se mostró bastante feliz corriendo por todos lados con su juguete nuevo.

Usuarios en redes agradecen por regalarle peluche a perro que entró a Miniso

La historia del perro que entró a Miniso y mordió un peluche se hizo viral en redes sociales.

Usuarios festejaron la bonita acción que tuvieron las personas para cooperar y comprarle el juguete al perro.

Incluso hubo quien se preocupó por el perrito y preguntaron si había sido adoptado.

Otros internautas cuestionaron la actitud de los empleados de Miniso por intentar quitarle el peluche al perrito que estaba en Plaza las Américas en Mérida.