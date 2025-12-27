El perrito del peluche ya fue adoptado y se llama Thor, por lo que la historia tendrá final feliz pues fue del Miniso al hogar.

Luego de que en redes sociales le dieran seguimiento al perrito que entró a Miniso, mismo que mordió un peluche y todos decidieron regalárselo.

Pues luego de su búsqueda entre internautas que se vieron conmovidos, el perrito del Miniso fue rescatado para darle un hogar y un nombre, por lo que ahora se llama Thor.

Por lo que en video ya se puede observar la vida feliz de Thor bajo el resguardo de sus nuevos dueños, que lo han llenado de amor, pese a las travesuras del perrito del peluche de Miniso.

Todos quieren ayudar a Thor, el perrito del peluche de Miniso

Luego de la sensación que causó Thor, el perrito del peluche de la tienda Miniso en Mérida, Yucatán, que se ubica en Plaza las Américas, ahora todos quieren ayudarlo.

Pues luego de que fuera rescatado y Thor ya cuente con un hogar y mucho cariño, internautas se suman para ayudarlo.

Por lo que Thor, el perrito del peluche de Miniso a recibido ayuda para su cuidado y salud , con revisión y vacunas.

Asimismo, otros más desean donar comida para Thor e incluso más juguetes y peluches para que no vuelva a quedarse llevar otros del Miniso.