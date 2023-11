En TikTok circula un video que demuestra que el perro volador sí existe; le cayó a un motociclista y hasta lo tiró.

Dicen que los perros detestan a los motociclistas y hacen todo lo posible por perseguirlos.

Dicha idea toma otro nivel con un clip en TikTok de un perro que hasta voló y le cayó encima a un conductor de motocicleta que iba pasando por su territorio.

Captan en TikTok a perro volador que le cayó a un motociclista y lo tiró

La usuaria de TikTok, @crececonpau, compartió un video demostrando que el perro volador sí existe y ya le cayó a un motociclista.

“Lo bueno que no está el perro que me corretea, el perro:” se lee en la grabación que muestra lo ocurrido entre un motociclista y una furiosa mascota que ladraba en la azotea.

El TikTok muestra en apenas segundos a un motociclista circulando por la calle sin ningún problema.

No obstante, el viaje de este conductor deja de ser tranquilo cuando un perro se le avienta desde el techo de una casa .

Esto provoca la caída del motociclista que se vio sorprendido por el intrépido perro.

Hasta el momento, dicho video de TikTok acumula un total de 28 millones de visualizaciones y diversos comentarios por parte de los usuarios.

Así reaccionaron en TikTok al video del perro volador que le cayó a un motociclista

TikTok no puede creer que el perro volador sí exista y que haya tumbado a un motociclista.

La caja de comentarios se encuentra llena de todo tipo de opiniones al respecto sobre el curioso clip que recorre TikTok.

“El repartidor: ahora cómo le explicó al jefe que me tiró un perro volador” o “Mi novia: por qué llegaste tarde. Yo: no me lo vas a creer que me atacó un perro volador”.

Son algunas de las cosas que puede leerse en el video de TikTok que se ha hecho bastante viral.

La mayoría en TikTok incluso apuntan que si no hubiera sido captado el perro volador en video, no hubieran creído una anécdota tan peculiar como la que vivió el motociclista.