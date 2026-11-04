El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó en la Ciudad de México la edición XIX del Festival Letras en San Luis, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre en la capital potosina, con la participación de escritores de México, España, Colombia, Argentina y Cuba.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el presidente municipal destacó la proyección cultural de San Luis Capital, que cuenta con tres reconocimientos vinculados con la UNESCO: Ciudad Patrimonio, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa en Literatura.

Festival Letras en San Luis reunirá a escritores de cinco países

La edición XIX contará con autores de reconocida trayectoria, entre ellos los españoles José María Micó, Luis Alberto de Cuenca y Rosa Montero; los colombianos, argentinos y cubanos Piedad Bonnett, Martín Kohan y Elaine Vilar Madruga, respectivamente.

Por México participarán Gonzalo Celorio, Ana García Bergua, Francisco Hinojosa, Rafael Pérez Gay, David Toscana, Aura García-Junco, Verónica Llaca, Carlos René Padilla y Eduardo Antonio Parra, además de la escritora potosina Socorro Venegas.

En la presentación también estuvieron Martín Juárez Córdova, director de Cultura Municipal; Víctor Manuel Mendiola, curador del festival, y Laura Barrera, encargada de encabezar las lecturas del encuentro.

El programa contempla paneles, conferencias y actividades de vinculación con autores nacionales e internacionales, con el propósito de acercar la literatura a distintos públicos y fortalecer la actividad cultural de San Luis Potosí.

Festival Letras en San Luis incluirá actividades accesibles para personas con discapacidad visual

Enrique Galindo destacó que el festival contará con una política de inclusión para que personas ciegas o con debilidad visual puedan disfrutar de las actividades mediante recursos de audiodescripción.

El alcalde señaló que esta medida forma parte del esfuerzo por mantener y fortalecer el reconocimiento de San Luis Capital como Ciudad Creativa en Literatura, además de ampliar el acceso a las expresiones culturales.

Galindo Ceballos también indicó que el encuentro atrae visitantes de distintas partes de México y del extranjero, quienes tendrán la oportunidad de conocer la riqueza histórica, arquitectónica, gastronómica y cultural de la capital potosina.

El XIX Festival Letras en San Luis se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre en distintos espacios de la ciudad, con una programación que reunirá voces literarias de cinco países.