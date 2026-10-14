El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, impulsa la construcción de infraestructura hídrica en la colonia Bellas Lomas para mejorar el abastecimiento de agua potable a más de 2 mil familias que durante décadas han dependido del suministro mediante camiones cisterna.

El proyecto contempla un tanque elevado de 200 mil litros y una línea de conducción de 250 metros en esta zona ubicada al sur de la ciudad. La infraestructura permitirá distribuir agua proveniente del pozo Salk a las viviendas mediante la red de suministro.

Actualmente, los habitantes dependen de camiones cisterna que realizan alrededor de 980 viajes mensuales para atender las necesidades de la población.

Obra hídrica busca reducir la dependencia de pipas en Bellas Lomas

Las dificultades de suministro en la colonia Bellas Lomas se han agravado por las constantes fallas en el sistema de la presa El Realito, que afectan el abastecimiento de agua a más de 30 colonias del sur de San Luis Capital.

Con la construcción del tanque elevado y la línea de conducción, el Ayuntamiento busca reducir la dependencia de las pipas y mejorar la distribución del recurso para las familias de la zona.

La nueva infraestructura hídrica en San Luis Capital pretende atender una problemática que los habitantes han enfrentado durante años, al facilitar que el agua llegue a las viviendas mediante la red de distribución.

Enrique Galindo impulsa construcción de tanque elevado (cortesía )

Enrique Galindo anuncia pavimentación y regularización de escrituras

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde, Enrique Galindo también anunció próximas obras de pavimentación en Bellas Lomas. Las calles que serán intervenidas se definirán de común acuerdo con los vecinos.

Además, el alcalde planteó gestionar la regularización de escrituras para propietarios de viviendas que carecen de estos documentos debido al régimen de propiedad comunal que prevalece en la zona.

Estas acciones se suman al proyecto de abastecimiento de agua, con el propósito de atender necesidades de infraestructura y certeza documental de las familias de Bellas Lomas.