El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, participó en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, con el objetivo de impulsar proyectos de vivienda social y de bajo costo en San Luis Potosí.

El encuentro reunió a alcaldes, gobernadores y funcionarios federales para avanzar en iniciativas que permitan ampliar el acceso a una vivienda para las familias. Como resultado, se estableció el compromiso de continuar con el desarrollo de proyectos habitacionales en la capital potosina.

Enrique Galindo coordina con Claudia Sheinbaum proyectos de vivienda social

Enrique Galindo señaló que el Gobierno Municipal ya trabaja en iniciativas para ampliar las opciones de vivienda accesible en San Luis Capital, mediante la coordinación con el Gobierno Federal.

El alcalde adelantó que se presentará la ubicación de un desarrollo dirigido a beneficiarios del Infonavit, en el que participará el Ayuntamiento. La propuesta busca ofrecer alternativas habitacionales de menor costo, acordes con las necesidades de las familias potosinas.

Asimismo, destacó que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno permitirá avanzar en proyectos orientados a facilitar el acceso a una vivienda y atender la demanda habitacional de la población.

San Luis Capital prepara nuevos desarrollos de vivienda accesible

El presidente municipal anticipó que al día siguiente daría a conocer más detalles sobre uno de los desarrollos proyectados, incluida su ubicación en San Luis Potosí.

La iniciativa forma parte de los trabajos de coordinación institucional para promover la vivienda social en la capital, con la participación de los gobiernos federal y municipal.

Con estos proyectos, San Luis Capital busca ampliar las alternativas de vivienda de bajo costo y avanzar en acciones que faciliten a más familias el acceso a un hogar.