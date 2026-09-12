El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Gobierno de la Capital mantiene un programa de intervención en la Zona Industrial, con una inversión de alrededor de 125 millones de pesos durante lo que resta de 2026 para rehabilitar y ampliar vialidades con alto flujo de tráileres y transporte pesado.

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, explicó que los trabajos de rehabilitación registran aproximadamente 50 por ciento de avance y se prevé concluir esta etapa hacia finales de septiembre.

Uno de los puntos que presentaba mayor deterioro era el Eje 128, particularmente en el tramo de conexión hacia la Zona Industrial. El presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que este segmento ya fue reparado y que posteriormente se intervendrán otros puntos, entre ellos el Eje 132 y una parte de la avenida CFE. Estas obras requieren intervenciones de fondo debido al constante tránsito de unidades pesadas en la zona.

Eje 140 tendrá un segundo cuerpo de circulación

Uno de los proyectos principales será la construcción del segundo cuerpo de circulación del Eje 140, obra que contempla una inversión de 110 millones de pesos.

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, recordó que durante el año pasado se rehabilitó completamente este eje, aunque quedó pendiente una parte de la vialidad. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de licitación y cuenta con recursos asignados para su ejecución.

Le estamos metiendo a la Zona Industrial, me parece que es importante. Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí

De acuerdo con el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, la repavimentación de los distintos tramos representa una inversión aproximada de 16 millones de pesos, mientras que los 110 millones de pesos restantes corresponden a la construcción del segundo cuerpo del Eje 140.

En conjunto, las obras representan una inversión cercana a los 125 millones de pesos para fortalecer la infraestructura vial de la Zona Industrial de San Luis Potosí.