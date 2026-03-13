El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó la quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera 2026, evento tradicional de la Semana Santa potosina que se realizará del 28 de marzo al 4 de abril.

El festival contará con una amplia programación cultural gratuita en distintos escenarios de San Luis Capital, con la participación de artistas internacionales.

Entre ellos destacan Miguel Bosé, Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla.

Además, la edición 2026 tendrá como país invitado a España, mientras que Oaxaca será el estado invitado y Oaxaca de Juárez la ciudad invitada.

Festival San Luis en Primavera reunirá a grandes figuras de la música: Enrique Galindo

El alcalde Enrique Galindo adelantó que durante el festival se espera la llegada de más de 100 mil visitantes.

De este total, aproximadamente 20 mil podrían provenir del extranjero, quienes tendrán la oportunidad de conocer la oferta cultural de la ciudad y el talento artístico potosino.

El festival contempla cerca de 110 eventos culturales, entre conciertos, presentaciones escénicas y diversas expresiones artísticas.

Uno de los momentos más destacados será la inauguración del festival con la presentación de Miguel Bosé. La cartelera también incluye conciertos de Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla.

Asimismo, se realizará un homenaje a Juan Gabriel con la participación de la Big Band Jazz de México, junto a Carlos Cuevas, Rocío Banquells, María del Sol e Iván Caraza.

Enrique Galindo impulsa el talento local con el Festival San Luis en Primavera

Además de la oferta musical, el festival incluirá obras de teatro, espectáculos artísticos y diversas actividades culturales en espacios públicos y escenarios emblemáticos de la ciudad.

El alcalde destacó que uno de los objetivos del Festival Internacional San Luis en Primavera es impulsar el talento local.

En este sentido, resaltó la participación de artistas integrados al Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO), una plataforma que promueve su proyección a nivel nacional e internacional.