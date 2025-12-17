En el marco del Día del Policía, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una ceremonia donde se encargó de honrar la vocación, el valor y el compromiso de los elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí.

Enrique Galindo reconoce el valor y profesionalismo policial

Durante el evento, el presidente municipal destacó que no puede existir una ciudad en desarrollo sin seguridad y afirmó que la Policía Municipal es una institución respetable, evaluada positivamente y en proceso de reconciliación con la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la dualidad esencial: trato humano y solidario con la ciudadanía, y una actuación firme e implacable contra la delincuencia, con el objetivo de que en el 2026 las familias no solo estén seguras, sino que se sientan en paz.

Galindo Ceballos entregó un apoyo económico de 250 mil pesos a Fernanda Valtierra Patiño y Carlos Alberto Hernández Shimihsu, quienes fueron distinguidos como Policía del Año, gracias a su actuación heroica al salvar la vida de dos personas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que el ser policía requiere tener carácter, disciplina y hacer sacrificios silenciosos; sin embargo, explicó que, pese a las críticas, la policía de SLP avanza con unidad y firme, con acciones que demuestran honor y dignidad, incluso en los momentos más difíciles.

Asimismo, durante la ceremonia se otorgaron los premios:

Mérito Ciudadano

Policías del Mes

Condecoraciones por perseverancia de 5 a 30 años de servicios

Valor Heroíco

Mérito Policial, Académico y Deportivo

Entrega simbólica de uniformes

Finalmente, las y los galardonados a Policía del Año afirmaron que este reconocimiento honra a quienes cumplen con su deber lejos de los reflectores, asegurando que ser policía implica servir con firmeza, respeto a la ley y a la dignidad humana.