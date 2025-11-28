Enrique Galindo Ceballos anunció el inicio del proyecto de conservación de la portada principal del Templo de Nuestra Señora del Carmen, una intervención conjunta entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Gobierno Federal para rescatar uno de los monumentos históricos más representativos del Centro Histórico.

Enrique Galindo refuerza su compromiso con la protección del patrimonio histórico

Este templo, considerado parte del Patrimonio de la Humanidad, reafirma el compromiso de la administración municipal con la preservación del patrimonio tangible de las y los potosinos.

Como Presidente de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Enrique Galindo Ceballos acudió al Senado de la República para gestionar más recursos que permitan impulsar proyectos de conservación similares.

El alcalde señaló que los trabajos concluirán en marzo de 2026, para que el templo luzca en la Procesión del Silencio, y destacó que la restauración se realizará bajo estrictos criterios técnicos y profesionales validados por especialistas.

Entre las acciones se contempla la estabilización y conservación de la cantera para evitar colapsos; el cierre de grietas y fisuras; la eliminación de elementos ajenos como cables y clavos; la limpieza y control de fauna; y la restauración del vitral y el portón de madera. Además, el Ipicyt realizará estudios que fortalecerán la intervención.

Alcalde Enrique Galindo inicia rescate integral del Templo de El Carmen. (Cortesía )

Durante la presentación del proyecto participaron representantes del INAH y de la asociación Nuestro Centro, quienes resaltaron la relevancia de esta restauración.

El encargado del templo, Fray Alejandro Vallarta, agradeció al Gobierno Municipal por atender un edificio fundamental para la identidad cultural y religiosa de San Luis Capital, destacando su importancia para la Procesión del Silencio y la preservación del patrimonio artístico de la ciudad.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, explicó que el proyecto se ejecuta con recursos gestionados mediante la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, donde el Gobierno Federal aportará 70% de la inversión y el Ayuntamiento 30%.

Por su parte, el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra Rodríguez, recordó que esta será la primera intervención integral del templo desde el año 2000 y reiteró que los trabajos concluirán en marzo de 2026.