Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, encabezó la ceremonia de la tercera edición del Distintivo Balance Trabajo-Familia, en la que 46 empresas fueron reconocidas por priorizar el bienestar de su personal y apostar por modelos laborales más humanos.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, quien también presidió el evento, recordó que esta estrategia surgió tras el primer Estudio de Dinámica Familiar del Municipio, el cual identificó tres tipos de pobreza que afectan directamente la calidad de vida: económica, afectiva y de tiempo.

La familia, el eje del bienestar en San Luis Potosí

Estela Arriaga Márquez subrayó que la familia es el corazón de San Luis Potosí, y reveló que el 56% de la población enfrenta dificultades para equilibrar la vida laboral y familiar, por lo que atender esta problemática se ha convertido en una prioridad.

Explicó que reducir la pobreza de tiempo favorece la convivencia, la equidad en las tareas del hogar, la prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes, así como un mejor desempeño laboral.

Hoy celebramos a estas 46 empresas porque nos dan Razones para creer en un San Luis que evoluciona, que escucha y que trabaja por un futuro más humano. Estela Arriaga Márquez

El alcalde Enrique Galindo destacó que, con estas nuevas 46 empresas reconocidas, San Luis Capital alcanza 120 organizaciones comprometidas con la conciliación laboral y con el modelo de Ciudad Familiarmente Sostenible, respaldado incluso por organismos internacionales.

Afirmó que las empresas que cuidan a sus trabajadores y sus familias generan mejores entornos laborales, disminuyen la rotación de personal y fortalecen el tejido social.

DIF Municipal reconoce a 46 empresas con el Distintivo Balance Trabajo-Familia en SLP. (Cortesía )

Durante el evento, Yoshinao Komemushi, presidente de JTEKT MACHINE SYSTEM México, señaló que gracias al taller recibido la empresa reforzó la importancia del valor de cada persona, lo que se refleja directamente en el bienestar familiar. Agradeció la capacitación brindada por el DIF Municipal.

A su vez, Carlos Tato Palma, Director de Operaciones y Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas, reconoció la voluntad política del Ayuntamiento y la decisión de las empresas de adoptar políticas que fortalecen a sus colaboradores.

El DIF Municipal invitó a más organizaciones a sumarse al programa, al recordar que este esfuerzo no representa un gasto, sino una inversión en las familias y en el futuro de la ciudad.