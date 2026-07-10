Enrique Galindo Ceballos consideró que el evento realizado por los 20 años del llamado gallardismo tuvo características de un acto anticipado de campaña, por lo que señaló que corresponde a la autoridad electoral revisar lo ocurrido para garantizar condiciones de equidad.

El alcalde señaló que el encuentro no representó la celebración de un partido político, sino la promoción de una familia y de perfiles con aspiraciones rumbo a futuros procesos electorales.

Enrique Galindo pide revisar el evento del gallardismo

Galindo Ceballos sostuvo que este tipo de actos deben ser analizados por las autoridades electorales, al considerar que se utilizó un aniversario para promover proyectos políticos.

Asimismo, afirmó que este tipo de concentraciones no representan una muestra de fortaleza política, sino una señal de debilidad al realizarse bajo el argumento de una conmemoración.

El alcalde agregó que, desde su perspectiva, no hay motivos para celebrar, aunque dijo respetar a quienes piensen lo contrario y reiteró que continuará trabajando para que las condiciones cambien en las próximas elecciones.

Enrique Galindo solicita garantizar la legalidad y la equidad electoral

Enrique Galindo insistió en que es necesario un pronunciamiento de la autoridad electoral, al advertir que durante el evento se colocaron banderas partidistas y se promovieron aspiraciones políticas.

Finalmente, reiteró su confianza en las instituciones electorales y señaló que serán ellas las encargadas de determinar si existieron elementos que vulneren la legalidad y la equidad de cara a los próximos procesos electorales.