La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) realizó la capacitación presencial “Actualización de C-TPAT, Acceso seguro al mercado de Estados Unidos”, con el objetivo de fortalecer la competitividad internacional de las empresas guanajuatenses y facilitar sus operaciones comerciales con el mercado estadounidense.

Durante la jornada participaron más de 100 personas de más de 50 empresas de distintos sectores, quienes conocieron las actualizaciones del programa C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), acreditación otorgada por la Aduana de Estados Unidos a compañías que cumplen con altos estándares de seguridad en su cadena de suministro.

Libia Dennise impulsa crecimiento internacional de empresas de Guanajuato

Desde COFOCE se destacó que el Gobierno estatal mantiene una estrategia enfocada en fortalecer la seguridad, transparencia y colaboración empresarial como pilares del desarrollo económico y la proyección internacional de Guanajuato.

Asimismo, se resaltó que el programa C-TPAT representa una herramienta clave para generar mayor confianza con socios comerciales internacionales y fortalecer la competitividad de las empresas exportadoras.

Esta certificación brinda certeza a compradores y aliados comerciales al garantizar procesos seguros en manejo de mercancías, transporte, abastecimiento e información, fortaleciendo el posicionamiento de las compañías participantes en mercados globales.

La capacitación también permitió actualizar conocimientos sobre lineamientos y mejores prácticas necesarias para mantener y reforzar esta acreditación, considerada estratégica para facilitar operaciones comerciales con Estados Unidos.

COFOCE fortalece profesionalización y exportaciones en Guanajuato

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para fortalecer las exportaciones, impulsar el crecimiento empresarial y generar nuevas oportunidades para las empresas de Guanajuato en mercados internacionales.

COFOCE reiteró que continuará promoviendo la profesionalización y capacitación empresarial como herramientas fundamentales para consolidar al estado como un referente competitivo y confiable en el comercio global.

COFOCE fortalece acceso de empresas de Guanajuato al mercado de EE. UU. (Cortesía)

Además, Guanajuato mantiene su apuesta por la internacionalización de empresas locales mediante programas de acompañamiento, capacitación y vinculación comercial.

Para más información y registro, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales de COFOCE o ingresar a COFOCE Guanajuato.