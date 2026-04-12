El gobierno de Guanajuato fortalece la preparación de pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario con la realización del segundo “Desafío Empresarial PYME”, una iniciativa enfocada en impulsar su competitividad rumbo a mercados internacionales.

Este ejercicio forma parte de la estrategia encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, orientada a consolidar el crecimiento de las MIPYMES y facilitar su inserción en cadenas globales de valor. En esta edición, siete empresas con el distintivo Marca Guanajuato fueron seleccionadas para representar al estado en la feria SIAL Canadá, que se llevará a cabo del 29 de abril al 1 de mayo en Montreal.

Empresas de Guanajuato se preparan para SIAL Canadá

Las compañías participantes: Cornerstone Foods, Agrícola Serramía, Rancho La California, Tika Corazón, La Tradicional de Salgado, Lakalaka Sauce y Güenba, forman parte de un grupo estratégico que busca posicionar productos guanajuatenses en uno de los escaparates más relevantes del sector a nivel global.

El “Desafío Empresarial PYME” consiste en una dinámica donde las empresas presentan sus proyectos ante especialistas en comercio exterior, quienes brindan retroalimentación para mejorar su propuesta de valor, estrategias de comercialización y capacidades de exportación.

Marca Guanajuato fortalece competitividad en mercados globales (cortesía)

A través de este proceso, las empresas reciben herramientas clave en temas como logística internacional, certificaciones, precios de exportación y negociación con compradores extranjeros. Este acompañamiento se realiza mediante la coordinación de la Secretaría de Economía de Guanajuato, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior y la Secretaría del Campo de Guanajuato.

Asimismo, programas como Marca Guanajuato y Exportar sin Fronteras han permitido fortalecer la identidad, calidad y posicionamiento de los productos locales, facilitando su acceso a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo con autoridades estatales, SIAL Canadá reúne a más de 23 mil visitantes, cerca de 800 expositores y representantes de más de 40 países, lo que la convierte en una plataforma clave para generar vínculos comerciales con importadores, distribuidores y compradores internacionales.

Marca Guanajuato fortalece competitividad en mercados globales (cortesía)

Durante el evento, la secretaria de Economía estatal, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que el talento de las empresas locales tiene el potencial de competir en escenarios globales, siempre que cuenten con preparación y acompañamiento estratégico.

Guanajuato apuesta por la internacionalización de sus empresas

Con este tipo de iniciativas, el gobierno estatal busca consolidar una política de impulso económico basada en la capacitación, la innovación y la vinculación internacional. El objetivo es que más empresas guanajuatenses logren exportar sus productos, generar empleo y diversificar sus mercados.

Además, la participación en ferias internacionales como SIAL Canadá permite posicionar la oferta agroalimentaria del estado, destacando su calidad, diversidad e innovación frente a competidores globales.

Marca Guanajuato fortalece competitividad en mercados globales (cortesía)

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que apuesta por el desarrollo económico sostenible, al tiempo que fortalece la presencia de Guanajuato en el comercio internacional.