Al puro estilo del Tren Maya, Carolina Viggiano, candidata de la coalición PRI, PAN y PRD al gobierno de Hidalgo en las elecciones 2022, propuso la construcción del Tren Tolteca.

En un video promocional difundido en sus redes sociales, Carolina Viggiano indicó que el Tren Tolteca es un proyecto que conectará a Hidalgo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con la Ciudad de México (CDMX).

“¿Vas al AIFA o a la ciudad? Vámonos en el Tren Tolteca”, menciona el video promocional donde Carolina Viggiano presenta el proyecto del Tren Tolteca.

De acuerdo con el proyecto, el Tren Tolteca permitiría a los usuarios llegar en 20 minutos al AIFA y en una hora a la estación de Buenavista en la CDMX.

“Olvídate del tráfico y de los imprevistos”, promete el spot de la candidata para las elecciones 2022.

Para llegar al AIFA y a la CDMX, el Tren Tolteca conectaría con el sistema de Tren Suburbano.

Asimismo, el proyecto del Tren Tolteca promete que el costo de traslado de Hidalgo a la CDMX sería mucho menor a que si se hiciera por coche.

Elecciones 2022: ¿Qué estaciones tendría el Tren Tolteca que propone Carolina Viggiano?

Según el video promocional compartido por Carolina Viggiano, el Tren Tolteca contaría con seis estaciones que comienzan en el AIFA hasta llegar a Hidalgo:

Xolox

Huitzilac

Temascalapa

Terreros

Téllez

La Soledad

Cabe destacar que en la región también se tiene planes de desarrollar un parque industrial, oficinas, centros comerciales, hoteles, plazas, entre otros.

Para el Tren Tolteca, se usarían 47 kilómetros de la red ferroviaria existente en Hidalgo .

“Este tren representa pasar de un estado de vías de desarrollo a tener nosotros las vías para el desarrollo de Hidalgo”, destacó Carolina Viggiano sobre el Tren Tolteca.

Además, estimó que con este proyecto se logre atraer una mayor inversión para Hidalgo e impulsar el turismo.

Carolina Viggiano señaló que los toltecas fueron “grandes desarrolladores de urbes” y dijo que el tren conectará a “los hidalguenses con el mundo y al mundo con los hidalguenses”.

Finalmente, subrayó que con el Tren Tolteca no sólo se transportarían personas, sino “productos, negocios, planes y sueños”.

Cuando sea #Gobernadora construiremos el #TrenTolteca. Un proyecto que se traducirá en fuente de empleo para todos los hidalguenses y que nos pondrá en la ruta de un #HidALGOMUCHOMEJOR.#LlegóLaHora #CaroGobernadora pic.twitter.com/UGZjp1ekZO — Carolina Viggiano (@caroviggiano) May 10, 2022

Elecciones 2022: ¿Qué dijo AMLO sobre el Tren Tolteca propuesto por Carolina Viggiano?

Durante la mañanera de este 10 de mayo, AMLO fue cuestionado sobre su opinión del Tren Tolteca que propone Carolina Viggiano como parte de su campaña en las elecciones 2022.

Sin embargo, AMLO evitó dar una opinión al respecto.

“No voy a contestarte, eso no... no te voy a contestar, me da mucho gusto que estés aquí”, respondió AMLO.

Es importante señalar que el Tren Tolteca guarda ciertas similitudes con el Tren Maya que actualmente construye el gobierno federal y que es una de las obras prioritarias de la administración de AMLO, ambos con la promesa de impulsar las regiones donde brindará servicio.

A menos de un mes de celebrarse las elecciones 2022, Julio Menchaca de la coalición Juntos Hacemos Historia en Hidalgo (Morena-PT-Nueva Alianza) va a la cabeza de las preferencias electorales con un 47.9 %; mientras que en segundo lugar con un 31.8 % se encuentra Carolina Viggiano Austria de la coalición “Va por Hidalgo” .

Muy alejado en el tercer lugar está Francisco Xavier Berganza Escorza de Movimiento Ciudadano con 5.4 % de la intención del voto y José Luis Lima Morales del Partido Verde tiene el 3.4 %.

Quienes no saben por quién votar representan un 8.8 % y los que contestaron que no votarán suma un 2.7 %.