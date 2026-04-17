Juan Carlos “El Taurus”, creador de contenido, fue detenido por tentativa de homicidio, ocurrido en su negocio de carnitas de Culiacán; Fiscalía de Sinaloa ya investiga.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “El Taurus”, de 32 años, por intento de asesinato en contra de otro hombre.

Acorde con lo que se conoce del atentado es que los hechos ocurrieron en el negocio de carnitas de El Taurus, ubicado en Culiacán, en un presunto intento de asalto.

El Taurus es detenido por tentativa de homicidio, confirma la Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa informó que a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, se detuvo a Juan Carlos N “El Taurus”, por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja.

Acorde con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 9 de abril, en el negocio de El Taurus, quien habría agredido a otra con un arma de fuego.

Aunque no mencionan el lugar de la detención de El Taurus, la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro de Sinaloa.

En redes sociales en cambio, se muestra el momento en que El Taurus fue detenido frente a su negocio de carnitas, aunque sus allegados mostraron su temor por la aprehensión.

El Taurus, creador de contenido de Culiacán, fue detenido por intento de homicidio (Fiscalía de Sinaloa)

Asimismo, se señaló que la carpeta de investigación fue integrada por la Unidad del Ministerio Público de lo Penal de Tramitación Común, la cual lleva las diligencias correspondientes.

Detención de El Taurus: lo que se sabe de la agresión en su negocio de carnitas

De acuerdo con lo que apuntan en redes sociales, la tentativa de homicidio perpetrada por El Taurus habría sido en legítima defensa, ya que intentaron asaltar su negocio.

El Taurus narró el delito en un video que compartió en redes sociales, además de señalar que el presunto asaltante lo habría denunciado por el disparo que recibió de parte del creador de contenido.

Asimismo, se dio a conocer que al presunto asaltante le habrían ofrecido 20 mil pesos para cometer el delito, aunque El Taurus descartó tener conflictos personales con terceros.

Sin embargo, sí señaló que el intento de robo fue denunciado ante las autoridades de Sinaloa, quienes habrían identificado al asaltante como José Guadalupe , quien también portaba un arma de fuego.