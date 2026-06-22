La familia de Daniel Garay Tanamachi, empresario desaparecido en Jalisco, pidió no difundir rumores y continuar en acciones de búsqueda.

“Resulta profundamente preocupante y doloroso que información sobre diligencias y actuaciones de una investigación aparezca en medios de comunicación antes de que podamos ser informados formalmente” Familia de Daniel Garay Tanamachi

Así lo dijo ante filtraciones que podrían afectar el debido proceso y de las que no estaba enterada la propia familia.

La familia dijo que en estos momentos el objetivo debe ser seguir siendo su búsqueda pues siguen sin responderse las dudas sobre su paradero.

Familia de Daniel Garay Tanamachi pide no comprometer investigaciones

La familia recordó que las investigaciones sobre el caso Daniel Garay Tanamachi aún continuan y que no se deben comprometer diligencias pendientes.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades involucradas a centrarse en la búsqueda y evitó hacer comentarios sobre los datos difundidos.

Daniel Garay Tanamachi fue visto con un hombre antes de desaparecer; filtran detalles sobre 3 detenidos

Daniel Garay Tanamachi, de 44 años de edad y originario de Sinaloa, fue visto por última vez el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara, Jalisco.

Medios de comunicación han reportado sobre la existencia de un video en el que se le ve salir acompañado de un hombre y se van en el auto del empresario.

Al momento hay tres personas detenidas, uno de ellos un hijo de un policía municipal de Zapopan, Jalisco:

Guillermo N

Luis Ricardo N

Mario N

Las filtraciones a las que se refiere la familia son precisamente datos de los tres detenidos.