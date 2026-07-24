La diputada local Zaira Cedillo Silva impulsó la rehabilitación de dos espacios públicos en Ecatepec, una iniciativa que beneficia de manera directa a más de 12 mil habitantes y busca fortalecer la convivencia, el deporte y el tejido social en el municipio.

Las acciones permitieron recuperar el Parque de Vistas de Ecatepec, en Ciudad Cuauhtémoc, y el Parque de las Rampas, en Polígono 2, espacios que durante años permanecieron con infraestructura deteriorada y en condiciones de abandono.

Gracias a estos trabajos, ambos parques fueron rehabilitados para ofrecer a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores lugares seguros y dignos para la recreación, la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Ecatepec recupera espacios públicos con apoyo de Zaira Cedillo y vecinos. (cortesía)

Zaira Cedillo impulsa la recuperación de espacios públicos en Ecatepec

La rehabilitación fue posible mediante el trabajo conjunto entre vecinas y vecinos, quienes participaron en jornadas comunitarias y actividades como la recolección de PET para contribuir al rescate de estos espacios.

Además, Zaira Cedillo destinó el sueldo correspondiente a varios meses de su labor legislativa para apoyar la ejecución de ambos proyectos, con el objetivo de que los recursos se traduzcan en beneficios directos para las familias ecatepenses.

Ecatepec recupera espacios públicos con apoyo de Zaira Cedillo y vecinos. (cortesía)

La iniciativa también se enmarca en el modelo de organización comunitaria promovido por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que impulsa la participación ciudadana para recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Con la rehabilitación del Parque de Vistas de Ecatepec y el Parque de las Rampas, el municipio suma nuevos espacios para el deporte, la recreación y la convivencia, favoreciendo el bienestar de miles de habitantes y fortaleciendo el sentido de comunidad.