La diputada local Zaira Cedillo Silva encabezó la rehabilitación y reapertura del Parque de las Rampas en Ecatepec, un espacio recuperado para promover actividades deportivas, recreativas y la convivencia familiar entre habitantes del municipio.

La legisladora destacó que este proyecto beneficiará a más de 12 mil personas y forma parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos impulsada en coordinación con el gobierno del Estado de México.

Durante el evento participaron autoridades estatales como Horacio Duarte Olivares y Juan Hugo de la Rosa García, además de legisladores locales.

Zaira Cedillo impulsa recuperación de espacios públicos en Ecatepec

Zaira Cedillo señaló que el parque anteriormente presentaba problemas de abandono, falta de iluminación y acumulación de basura, condiciones que favorecían conductas delictivas y afectaban la convivencia vecinal.

Gobierno estatal y legisladores locales impulsan rescate de espacios públicos en Ecatepec (cortesía)

Tras la rehabilitación, el espacio ahora cuenta con mejores condiciones para la práctica deportiva y actividades comunitarias, además de áreas limpias e iluminadas para niñas, niños y jóvenes.

Como parte de la reinauguración se realizaron torneos de box y futbol, exhibiciones de skateboarding, actividades recreativas y presentaciones musicales.

Gobierno estatal y legisladores locales impulsan rescate de espacios públicos en Ecatepec (cortesía)

Durante el evento, Horacio Duarte aseguró que este tipo de proyectos ayudan a reconstruir el tejido social y fortalecer la seguridad en Ecatepec mediante espacios públicos activos y funcionales.

Por su parte, Juan Hugo de la Rosa destacó que la recuperación urbana también impacta positivamente en la movilidad y en la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Gobierno estatal y legisladores locales impulsan rescate de espacios públicos en Ecatepec (cortesía)

Con estas acciones, autoridades estatales y municipales buscan consolidar entornos más seguros, fomentar la integración comunitaria y recuperar espacios para el desarrollo social en distintas zonas de Ecatepec.