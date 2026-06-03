Una madre, harta de las fechorías de su hijo lo golpeó con un cinturón en plena calle de Nezahualcóyotl, Estado de México luego de que vecinos lo detuvieran por robar una bocina de una purificadora de agua; el video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado martes 2 de junio en una colonia de Nezahualcóyotl y según testigos, el joven intentó huir con el artículo robado, pero un mototaxista lo descubrió y lo delató.

Varios vecinos y mototaxistas lo retuvieron y lo amarraron a un poste mientras avisaban a su familia, específicamente a su madre quien, harta, terminó dándole de cinturonazos mientras el joven estaba atado a un poste.

“Mamá Ley” se volvió viral en redes sociales por disciplinar a su hijo con cinturonazos tras robar una bocina

“¡Ya me tienes hasta la madre!”, gritó la madre mientras le propinaba varios cinturonazos a su hijo, quien suplicaba “¡No, ya no mamá!”.

La escena, captada en video, muestra la frustración de la señora ante los presuntos delitos repetidos de su hijo.

👏🐀 Una madre agarró a cinturonazos a su hijo, luego de que presuntamente robara una bocina en #Neza.



¿Qué les parece? 👍👎 pic.twitter.com/38RF1xmA5S — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 3, 2026

El video compartido en redes sociales, ya acumuló millones de vistas en pocas horas, volviéndose viral y mientras muchos usuarios celebran la acción de la madre como un ejemplo de disciplina y hartazgo ante la delincuencia juvenil, otros critican el uso de la violencia pública y piden intervención de autoridades.

Vecinos indicaron que la mujer manifestó su intención de hacerse responsable y ordenó devolver el objeto robado, pero hasta el momento no se ha presentado denuncia formal ante las autoridades, aunque el joven fue exhibido públicamente.

El video de la madre dándole de cinturonazos a su hijo en Nezahualcóyotl tras robar una bocina, continúa circulando en plataformas como X, Instagram y Facebook, generando debates sobre crianza, responsabilidad parental y la falta de resultados en políticas de seguridad.