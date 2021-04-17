México.- Que le dejaran ver el cuerpo sin vida de su hijo, imploró la madre de un hombre que presuntamente intentó robar en un banco de la colonia Doctores, en la Ciudad de México.

El presunto asaltante murió la tarde de este viernes tras una balacera con un policía ocurrido en el estacionamiento de una sucursal bancaria en la alcaldía Cuauhtémoc.

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El tiroteo provocó la movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

Abatido en el estacionamiento

En el estacionamiento del Bancomer que se ubica en la calle Doctor Martínez del Río, quedó el cuerpo sin vida del presunto asaltante.

De acuerdo con Noticieros Televisa, las personas que se encontraban dentro de la sucursal bancaria señalaron que se escucharon entre siete y ocho impactos de bala.

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En tanto, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reportó movilización de los servicios de emergencia en esa zona.

"Señorita déjeme verlo, eso no me lo pueden negar"

La periodista Asucena Uresti da a conocer en sus redes sociales un video del momento en el que la madre del presunto ladrón abatido llega hasta el lugar y pide a los policías que acordonan la zona que les permita ver a su hijo.

Asimismo, la comunicadora detalla en su cuenta de Twitter que el supuesto ladrón intentó despojar, en el estacionamiento de la sucursal, a un cuentahabiente que acababa de retirar 170 mil pesos.

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El presunto asaltante fue abatido por un Policía de Investigación.