Víctor Iván, profesor de Ecatepec de 50 años, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por abuso sexual contra su alumna.

Acorde con lo señalado, la Fiscalía del Estado de México acreditó ante un juez de control la presunta participación de Víctor Iván en este ilícito.

Tal como dicta la Fiscalía, Víctor Iván enfrenta dos procesos por su presunta participación en el delito de abuso sexual contra la menor.

El profesor había aceptado dicho delito mediante llamada telefónica con la madre de la menor, ya que afirmó “tomaron la decisión de ser novios”, coaccionando a su alumna.

Víctor Iván, profesor de Ecatepec, es vinculado a proceso por abuso contra su alumna (Fiscalía del Edomex)

Víctor Iván, profesor de Ecatepec, es vinculado a proceso por abuso sexual contra alumna

Este lunes 15 de junio, la Fiscalía del Estado de México logró la vinculación a proceso de Víctor Iván por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, como dio a conocer mediante comunicado.

Acorde con lo señalado, Víctor Iván se quedará en prisión preventiva justificada mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, que fue fijada en un plazo de dos meses.

La Fiscalía del Estado de México también dio a conocer que el proceso que enfrenta Víctor Iván es porque habría realizado tocamientos de índole sexual en tres ocasiones.

Explican que el abuso ocurrió en noviembre y diciembre de 2025, cuando se desempeñaba como profesor de una escuela secundaria de Ecatepec.

Asimismo, dicho proceso es independiente al primero por el cual obtuvo libertad condicional tras pagar una multa, y corresponde a abusos cometidos en octubre.

Víctor Iván, profesor de Ecatepec, es vinculado a proceso por abuso contra su alumna (Fiscalía del Edomex)

Víctor Iván, profesor de Ecatepec, podría pasar 15 años de prisión

La Fiscalía del Estado de México señala que son dos procesos los que enfrenta Víctor Iván en contra de la misma menor, por los cuales podría recibir 15 años de cárcel.

Acorde con el Código Penal del Estado de México en su artículo 270 estipula desde 8 a 15 años a quien cometa un acto erótico sin propósito de llegar a la relación sexual contra un menor.

Tras darse a conocer el caso, Víctor Iván afirmó que no intentaba ocultarse -lo cual también señaló a la madre de la menor- por lo que enfrentaría el proceso de ser necesario.