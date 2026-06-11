La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Víctor Iván, profesor de Ecatepec de 50 años, fue detenido de nuevo por su presunta participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor.

La Fiscalía compartió que el profesor de secundaria de Ecatepec fue ingresado al Reclusorio de Chiconautla para comenzar con el debido proceso, también en el Estado de México.

El profesor fue detenido en mayo debido a la denuncia de una madre de familia, al señalarlo de abusar sexualmente en contra de quien era su estudiante de coro.

Dicha acusación habría sido confirmada por Víctor Iván en una llamada telefónica, ya que aseguró que iba a hablar con los padres y junto a la estudiante habían “tomado la decisión de ser novios”.

Víctor Iván es detenido de nuevo; está acusado de abuso sexual contra una menor

La Fiscalía dio aviso la mañana de este miércoles 10 de junio sobre la nueva detención de Víctor Iván, para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, no hacen mención del delito por el que fue presentado en el Reclusorio de Chiconautla, ya que aclaran sería paralelo a la investigación por abuso sexual agraviado.

La detención habría tenido lugar durante la tarde-noche del martes 9 de junio, ya que el profesor de Ecatepec pagó una multa de 75 mil pesos para llevar su proceso en libertad.

Esto es mencionado por la Fiscalía del Estado de México, que señala que el proceso actual es adicional al caso por el cual fue vinculado a proceso y obtuvo una medida cautelar con garantía económica.

Derivado de la detención, Víctor Iván sería presentado ante un juez en las próximas horas, aunque la Fiscalía del Estado de México no dio más detalles al respecto.

Víctor Iván, profesor de Ecatepec, es detenido de nuevo, confirma Fiscalía de CDMX (Fiscalía del Estado de México)

Codhem investiga a Víctor Iván por abuso sexual contra su alumna

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se pronunció sobre el caso que ha provocado indignación por el audio que fue compartido de Víctor Iván en el que confirma “su noviazgo”.

Al respecto, señalan la probable vulneración de los derechos humanos de la menor, así como la presunta omisión de las autoridades educativas ante el abuso sexual.

Por lo cual, Codhem daría seguimiento puntual a las autoridades competentes, así como en la protección de la menor, con un enfoque de desigualdad y vulnerabilidad ante posible relación de poder.

De acuerdo con el artículo 270 del Código Penal del Estado de México, las penas por el delito de abuso sexual van desde los 8 hasta los 15 años de prisión.