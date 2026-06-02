La Secretaría de las Mujeres condena el caso de la secundaria 53 “Quetzalcoatl”, de un profesor y su alumna de 14 años en Ecatepec, Estado de México.

“La Secretaría de las Mujeres rechaza cualquier forma de normalización o justificación de relaciones entre personas adultas y menores de edad”. Boletín de Secretaría de las Mujeres

El profesor de 50 años fue denunciado ante las autoridades por la madre de la alumna de 14 años, tras descubrir el abuso en enero de este 2026.

Acorde con lo señalado, Víctor “N” es profesor de Coro y de Tecnología, lo que derivó en su acercamiento con la menor, con quien habría “tomado la decisión de ser novios”.

Secretaría de las Mujeres condena caso de profesor y alumna en Ecatepec

Mediante un comunicado, la Secretaría de las Mujeres se pronunció sobre dicho caso en el que, remarca, el profesor 36 años mayor violó los derechos de la alumna de 14 años.

La Secretaría de las Mujeres rechaza cualquier intento de justificación sobre un “noviazgo” entre personas adultas y menores de edad, ya que no hay igualdad o libre consentimiento.

Afirma que la diferencia de edad y las condiciones de poder, en este caso del profesor, generan una situación de riesgo para las niñas y niños, por lo que debe atenderse conforme a la ley.

Por lo mismo, la Secretaría de las Mujeres hace un enérgico llamado a las autoridades encargadas de justicia para que proteja a la alumna de Ecatepec, ante este posible delito.

Sentencia a su vez en el comunicado que se debe sancionar al profesor, para garantizar el acceso efectivo de justicia integral así como el proteger a la víctima.

Secretaría de las Mujeres condena caso de profesor que abusó de alumna en Ecatepec (Secretaría de las Mujeres)

Profesor quedó libre tras pagar una multa pese confirmar “noviazgo” con su alumna

La Secretaría de las Mujeres también apuntó que tras ser detenido, el profesor de 50 años quedó libre por jueces que omitieron la perspectiva de género y protección de infancias.

De acuerdo con lo dado a conocer, pese a que el abuso sexual amerita prisión preventiva, el profesor tramitó un amparo que le permite llevar el proceso en libertad.

Tras pagar 75 mil pesos, Víctor “N” quedó libre el pasado viernes 29 de mayo, esto pese a que habría confirmado el delito a la madre de la alumna.

Derivado de la liberación del hombre, la madre de la menor denuncia teme por la seguridad de su familia.