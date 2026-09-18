Circula un video en redes sociales en el que se muestran los momentos en los que un sujeto realizó tocamientos a una menor de edad en calles del municipio de Tecámac, Estado de México.

En la grabación se puede ver que el sujeto descendió de su automóvil para agredir a la víctima y una vez que logró su cometido, escapó del lugar.

Ante la difusión de los hechos, se informó que autoridades municipales de Tecámac y vecinos de la zona han comenzado a movilizarse en busca de identificar al agresor.

Video exhibe a sujeto que tocó a menor de edad

Un video que se ha compartido en diversas redes sociales, muestra los instantes en los que un sujeto realizó tocamientos a una menor de edad en Tecámac, Estado de México.

Los reportes en torno al ataque refieren que tuvo lugar en calles de la localidad de Los Reyes Acozac, en donde el agresor le dio una nalgada a la víctima, a quien tomó desprevenida.

En el video de unos cuantos segundos de duración se puede ver que el sujeto siguió por algunos metros a la menor de edad que caminaba sola en una banqueta.

Cámaras de seguridad captaron a un sujeto que se presume realizó tocamientos a una menor en calles de Los Reyes Acozac, en #Tecámac, #Edomex.



La menor logró alejarse y ponerse a salvo, mientras el individuo escapó a bordo de un vehículo.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/5AgWrqeGEb — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 18, 2026

Una vez que se aproximó lo suficiente, el individuo que circulaba a bordo de un auto compacto de color blanco, bajó de él y corrió para alcanzar a la afectada y tocarla.

Luego de darle una nalgada a la menor de edad, el agresor regresó a su automóvil y escapó de inmediato, mientras que la víctima corrió para resguardarse en una casa de la zona.

Buscan a sujeto que tocó a menor de edad en Tecámac

Tras la difusión del video en el que se observa la agresión contra una menor de edad en Tecámac, vecinos de Los Reyes Acozac se movilizan en busca de dar con el paradero del atacante.

En redes sociales en las que se se ha compartido el video de los hechos, habitantes de Los Reyes Acozac han organizado acciones para identificar al sujeto de quien se dice, habría cometido más agresiones del estilo.

A pesar de ello, hasta el cierre de esta nota no se ha dado a conocer ningún tipo de información que permirta confirmar la identidad del agresor o su paradero.