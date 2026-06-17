En Guadalajara, Jalisco un padre fue atacado con arma blanca por el acosador de su hija de 10 años, tras enfrentarlo.

Luego de que su hija de 10 años contó que un hombre de alrededor de 29 años la acosaba a la hora de ir a la escuela e incluso cuando salía a la tienda.

Y por lo que el padre decidió acompañar a su hija en esa ocasión a la escuela donde comprobó la situación y enfrentó al acosador, el cual lo atacó con un arma blanca recibiendo heridas leves en el brazo y la cabeza.

Tras enfrentar acosador de su hija de 10 años padre es atacado

Enrique Ramírez, padre de una menor de 10 años fue atacado por el acosador de su hija tras enfrentarlo, lo que provocó una movilización de la policía en calles Jesús García y Giraldi de la colonia Villaseñor en Guadalajara.

El padre resultó con heridas leves de arma blanca por parte del acosador quien según relató lo atacó por la espalda tras enfrentarlo por el acoso a su hija de 10 años.

A lo que el padre trató de defenderse y quitarle el arma blanca al acosador, quien escapó, tras entrar a un domicilio cercano, donde ya se tiene al parecer ubicado al agresor.

Padre e hija de 10 años denuncia a acosador

Ante los hechos, el padre e hija de 10 años han denunciado al acosador ante las autoridades estatales en Guadalajara, sin embargo, aún no ha sido detenido.

Se sabe que las autoridades ya investigan al hombre por presunto acoso contra la menor de 10 años, así como por el ataque con arma blanca en contra del padre.