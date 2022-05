Este Día de las Madres 2022, mamás de personas desaparecidas e hijos de mujeres que han sido víctimas de violencia, marcharon porque ante la ausencia, no tienen motivo para celebrar el 10 de mayo.

¿Quiénes marcharon?, ¿cuáles son sus historias? y ¿qué exigen? Miles de familias dejaron de festejar este día porque les falta un integrante. Mamás que buscan a sus hijas e hijos toman esta fecha para luchar y seguir buscando, hijas e hijos de mujeres que han sido víctimas levantan la voz por justicia.

En la Ciudad de México (CDMX), este Día de las Madres de 2022 se realizó la XI Marcha por la Dignidad Nacional del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde participaron familias de casi todos los estados del país.

A continuación, algunas víctimas que formaron parte de esta protesta, sus exigencias y denuncias de impunidad.

Dafne Giselle Garcés Juárez, Edomex

En la marcha de este 10 de mayo de 2022 participó Sonia Juárez Pérez, mamá de Dafne Giselle Garcés Juárez , joven desaparecida desde el pasado 26 de marzo en Almoloya de Juárez, Toluca, Edomex.

De acuerdo con la familia de Dafne, la joven de 21 años de edad salió como al mediodía de su casa y ya no regresó, desde entonces, no saben nada y la respuesta de la Fiscalía del Edomex es que están investigando aunque ellos no han visto ningún avance.

“Para mi no es 10 de mayo porque me falta mi hija, yo no tengo que celebrar ahorita porque ella me falta. Antes, este día, me la pasaba con felicitaciones de mis hijos, una comidita y todos juntos pero ahora no, seguiremos buscándola hasta encontrarla”. Sonia Juárez Pérez

Sonia Juárez exige que agilicen las búsquedas de su hija porque asegura que a casi dos meses no han hecho nada de diligencias.

Familia de Dafne Giselle en la marcha del Día de las Madres (Nancy Gómez)

Sandra Cabrera Flores, Edomex

Hace 8 años, el 22 de febrero de 2014, Sandra Cabrera Flores fue desaparecida en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Edomex. Tenía 18 años de edad.

Con motivo del Día de las Madres, su mamá, Araceli Flores Reyes, participó en la marcha de 2022 para pedir por su hija:

“Este día nosotros no festejas nada porque nos hacen falta ellos, no vamos a festejar hasta que estén con nosotros, es una lucha por ellos”. Araceli Flores Reyes

La mamá de Araceli acusó que no saben nada de su hija, que no hay ninguna línea de investigación y que hay total indiferencia de la Fiscalía mexiquense, por lo que exige que se siga la búsqueda hasta encontrarla.

Mamá de Sandra Cabrera Flores en la marcha del 10 de mayo (Nancy Gómez)

Debra Sofía Ortega Acosta en Guanajuato

Desde Guanajuato, Sergio López acudió a participar en la marcha del 10 de mayo en la CDMX para exigir que su hija, Debra Sofía Ortega Acosta , sea buscada.

La joven fue desaparecida el 15 de junio de 2021 en Celaya, Guanajuato, pero desde entonces no tienen ningún avance, la Fiscalía estatal les dice que no hay nada y es por ello que su familia busca apoyo a nivel federal.

“Encontrarla”, es lo que pide el padre de Debra, quien también acusó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de mentir por afirmar que las desapariciones en la entidad han disminuido.

En Guanajuato, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, hay 2 mil 682 desaparecidos hasta este día.

Papá de Debra en la marcha del 10 de mayo en la CDMX (Nancy Gómez)

Susana Vanessa Cruz Barrios, desaparecida en Morelos

El 1 de enero de 2022, Susana Vanessa Cruz Barrios fue reportada como desaparecida en Jiutepec, Morelos; su mamá, Alba Fabiola Cruz Barrios, acudió a la CDMX para exigir acciones de búsqueda al formar parte de la marcha por el Día de las Madres de este año.

“Vengo a pedir que por favor hagan algo para encontrarla, mi vida ha cambiado, necesito encontrarla”. Alba Fabiola Cruz Barrios

Acusó que las autoridades no hacen nada y que lo poco que ella ha encontrado por sus propios medios, la Fiscalía no lo retoma.

La exigencia principal de la mamá de Susana es que los trámites sean más ágiles porque hay muy poco personal en las fiscalías y eso también hace más lentas las búsquedas.

Mamá de Susana Vanessa Cruz Barrios, desaparecida en Morelos (Nancy Gómez / SDPnoticias)

Verónica Monroy, víctima de feminicidio en el Edomex

Los hijos de Verónica Monroy , Minely y Josué, también participaron en la marcha del Día de las Madres en la CDMX para exigir justicia por su mamá, quien fue víctima de feminicidio en 2021 en Tecámac, Estado de México.

“Estamos aquí para exigir justicia y visibilizar el caso de mi mamá, marchando en su nombre”. Minely

Aunque reconocen que no es necesario que sea 10 de mayo para festejar a las mamás, este día que se conmemora ellos no pueden festejar porque su mamá fue asesinada y aún no tienen justicia.

Esta es la segunda vez que participan en la manifestación del Día de las Madres ante la ausencia de Verónica.

Sobre los avances en su caso, Minely explicó que a raíz de una protesta en Toluca junto a mamás de mujeres víctimas de feminicidio, han tenido un poco más de atención por parte de las autoridades mexiquenses.

Hijos de Verónica Monroy (Facebook Justicia para Verónica Monroy)

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida en Coahuila

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez fue reportada como desaparecida el 25 de junio de 2021 en Torreón, Coahuila; a 10 meses, las pocas diligencias para buscarla comenzaron hace una semana.

Así lo denunció su mamá, María Guadalupe Pérez Ayala, quien viajó de Torreón a la CDMX para participar en la marcha del Día de las Madres y exigir la aparición con vida de su hija.

“Vengo desde Torreón, Coahuila, a alzar la voz por mi hija que tiene 10 meses desaparecida y las autoridades no me dan respuesta, no hay diligencias, dicen que están trabajando pero de mi hija no hay nada”. María Guadalupe Pérez Ayala

Jovanna Dibanhi tiene 22 años de edad y era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental; este hombre la aisló de su familia y tras su desaparición, aseguró que no sabe nada.

Mamá de Jovanna Dibanhi en la marcha del Día de las Madres (Nancy Gómez / SDPnoticias)

En la Fiscalía de Coahuila, las respuesta que la mamá de Jovanna ha recibido son que no tienen tiempo para buscar a la joven: “tenemos 200 carpetas, no nomás es la suya, tenga paciencia”, le dicen.

La exigencia de la mamá de Jovanna es que las autoridades la busquen hasta encontrarla porque la Fiscalía está haciendo caso omiso a las pruebas que tienen, alargando más la ausencia.

“Hoy no es un día de festejo para las madres porque tenemos ese dolor en el alma, en el corazón, nos hace falta un pedazo de alma. Mi hija no está y yo la quiero de regreso”, finalizó.