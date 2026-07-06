La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañan a cientos de familias mexiquenses en el Fut Fest de Nezahualcóyotl para seguir el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, con la expectativa de que el equipo nacional avance a la siguiente fase del Mundial 2026.

En un ambiente de convivencia, ambas mandatarias respaldan al conjunto tricolor junto con la afición, que mantiene viva la ilusión y se hace una sola pregunta: “¿Y si sí?”

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez respaldan a la Selección Mexicana en Nezahualcóyotl

Con la camiseta de la Selección Mexicana, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez conviven con las familias asistentes y se suman al ambiente que se vive durante la transmisión del encuentro en el Fut Fest de Nezahualcóyotl.

El evento reúne a cientos de personas en un espacio de convivencia donde las porras y el entusiasmo acompañan el partido entre México e Inglaterra, en una jornada que también promueve la unión de las familias durante la justa mundialista.