La Plaza La Cúspide, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, fue escenario de una balacera, situación por la que policías municipales confirmaron un saldo de dos muertos debido al ataque.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 15 de agosto en el centro comercial, donde la zona fue acordonada para permitir las labores de los elementos de seguridad y de los equipos de emergencia.

De acuerdo con el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), la balacera fue llevada a cabo en la zona de un bar de la Plaza La Cúspide.

Balacera en Plaza La Cúspide en Naucalpan; 2 muertos por ataque en bar eran pareja

En torno a la balacera en la Plaza La Cúspide de Naucalpan, Estado de México, la Guardia Municipal Ciudad Naucalpan informó sobre un saldo de 2 muertos en el restaurante Bar Barracuda; las víctimas eran un hombre y una mujer que formaban una pareja.

Dicho lugar del centro comercial, ubicado en la Zona Dorada del fraccionamiento de Lomas Verdes, cerca de la autopista Chamapa-Lechería, fue acordonado para iniciar las investigaciones correspondientes, así como para buscar a los responsables del doble homicidio.

En redes sociales circuló un video en el que los clientes del Bar Barracuda se resguardaron al interior del establecimiento, luego de la balacera en contra de las víctimas.

Balacera en Plaza La Cúspide en Naucalpan; Guardia Municipal detiene a un sujeto como presunto responsable

Pese a que las víctimas de la balacera en la Plaza La Cúspide de Naucalpan no han sido identificadas, la Guardia Municipal informó sobre la detención de un sujeto como presunto responsable del ataque.

“Tras la pronta reacción y actuación de la Coordinación Operativa de la Guardia Municipal, en conjunto con Grupos Especiales y C4, se logró la detención de un sujeto que había arrancado la vida a una mujer y un hombre en un bar de Plaza La Cúspide, asegurándole un arma corta momentos después del hecho”, informaron las autoridades.

Dado lo anterior, el hombre detenido fue presentado ante la Fiscalía Regional de Homicidios con sede en Barrientos, en Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.