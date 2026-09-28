Cerca de 200 automóviles clásicos, deportivos y de colección recorrieron y se exhibieron en el Centro Histórico de Toluca durante una jornada automotriz con causa, que reunió a más de 5 mil personas y combinó la afición por los vehículos con actividades culturales y recreativas.
El evento, respaldado por el presidente municipal Ricardo Moreno, tuvo como objetivo recaudar fondos en beneficio de la Cruz Roja y de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), además de fomentar la participación comunitaria y el uso positivo de los espacios públicos.
Exhibición de autos reunió a miles de personas en Toluca
Los vehículos participantes partieron de avenida Miguel Hidalgo, a la altura del Monumento a la Bandera, para continuar por la calle Ignacio López Rayón hasta llegar a avenida Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, donde se concentraron las principales actividades.
Durante la jornada, familias y visitantes pudieron conocer automóviles de distintas épocas y estilos, además de disfrutar de una programación cultural que incluyó una presentación de folclor de Jalisco, música urbana y jazz.
La exhibición contó con la participación de distintos clubes y asociaciones de aficionados al automovilismo, entre ellos el Club Fraternidad Automovilística Toluqueña, Clustom Clásicos D+D 30, Club Chorizos Wagen, Auto Club Vintage Toluca, Club TorkeToluca, Club Mustang Metepec, Club Toluca DSM y Club Caballería Mustang Ixtlahuaca.
También participaron Club Mustle Toys Mexico, Club Cobre 2018, Club Mercedes Benz Toluca, la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo A.C. (AMAAC), Club Hobby Volks Toluca y Club Ranflita Toluca, entre otros.
La actividad convirtió las calles del Centro Histórico de Toluca en un punto de encuentro para familias, aficionados y visitantes, quienes pudieron apreciar vehículos clásicos, deportivos y de colección mientras participaban en una jornada con fines solidarios.
Con este tipo de actividades, el Gobierno de Toluca busca impulsar la convivencia y la participación ciudadana, así como promover la apropiación positiva de los espacios públicos mediante propuestas que vinculan la cultura, la recreación y la solidaridad con causas sociales.