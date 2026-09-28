Cerca de 200 automóviles clásicos, deportivos y de colección recorrieron y se exhibieron en el Centro Histórico de Toluca durante una jornada automotriz con causa, que reunió a más de 5 mil personas y combinó la afición por los vehículos con actividades culturales y recreativas.

El evento, respaldado por el presidente municipal Ricardo Moreno, tuvo como objetivo recaudar fondos en beneficio de la Cruz Roja y de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), además de fomentar la participación comunitaria y el uso positivo de los espacios públicos.

Exhibición de autos reunió a miles de personas en Toluca

Los vehículos participantes partieron de avenida Miguel Hidalgo, a la altura del Monumento a la Bandera, para continuar por la calle Ignacio López Rayón hasta llegar a avenida Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, donde se concentraron las principales actividades.

Durante la jornada, familias y visitantes pudieron conocer automóviles de distintas épocas y estilos, además de disfrutar de una programación cultural que incluyó una presentación de folclor de Jalisco, música urbana y jazz.

La exhibición contó con la participación de distintos clubes y asociaciones de aficionados al automovilismo, entre ellos el Club Fraternidad Automovilística Toluqueña, Clustom Clásicos D+D 30, Club Chorizos Wagen, Auto Club Vintage Toluca, Club TorkeToluca, Club Mustang Metepec, Club Toluca DSM y Club Caballería Mustang Ixtlahuaca.

Ricardo Moreno respalda exhibición de autos clásicos en Toluca (Cortesía)

También participaron Club Mustle Toys Mexico, Club Cobre 2018, Club Mercedes Benz Toluca, la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo A.C. (AMAAC), Club Hobby Volks Toluca y Club Ranflita Toluca, entre otros.

La actividad convirtió las calles del Centro Histórico de Toluca en un punto de encuentro para familias, aficionados y visitantes, quienes pudieron apreciar vehículos clásicos, deportivos y de colección mientras participaban en una jornada con fines solidarios.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Toluca busca impulsar la convivencia y la participación ciudadana, así como promover la apropiación positiva de los espacios públicos mediante propuestas que vinculan la cultura, la recreación y la solidaridad con causas sociales.