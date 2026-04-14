El gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET) en coordinación con la Unión Ciclista de México (UCMEX), llevó a cabo la primera fecha de la Copa Toluqueña de Ciclismo 2026, donde participaron más de 130 ciclistas.

Toluca impulsa el ciclismo con competencia

Esta competencia se realizó en el circuito de Tres Caminos, donde se obtuvieron las condiciones óptimas para el evento.

Copa Toluqueña de Ciclismo 2026 reúne a más de 130 ciclistas (cortesía)

El presidente municipal destacó que la Copa Toluqueña de Ciclismo contó con estrictos protocolos de seguridad, servicio de ambulancia y personal capacitado, con el objetivo de garantizar un bienestar para las y los participantes.

La Copa Toluqueña de Ciclismo se realizó en categorías de juvenil, libre, máster y veteranos, en un circuito de 9 kilómetros por vuelta.

Copa Toluqueña de Ciclismo 2026 reúne a más de 130 ciclistas (cortesía)

Al terminar la competencia, las y los ganadores fueron premiados con dinero en efectivo; sin embargo, todas y todos los participantes se llevaron una medalla por su esfuerzo y desempeño.

Con este tipo de eventos, el gobierno de Toluca continúa impulsando acciones que fortalezcan el deporte y el bienestar colectivo a través de competencias sanas.