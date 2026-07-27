La selección infantil de Toluca se proclamó campeona del Torneo Internacional de Fútbol de Ciudades Hermanas 2026, celebrado en Saitama, Japón, al finalizar su participación invicta con siete partidos ganados.

El equipo, respaldado por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, inició el torneo con una victoria de 2-0 sobre Nishiurawa, para posteriormente imponerse 4-0 a Kishimachi, 2-0 a Bessho, 1-0 al combinado Tajima/Shibiraki y 4-0 a HFT, durante la fase disputada en la modalidad de futbol 7.

Toluca conquista el Torneo Internacional de Futbol de Ciudades Hermanas 2026 en Japón (cortesía)

Toluca obtiene el título tras ganar siete partidos

En la etapa de fútbol 11, la representación de Toluca venció 1-0 a Omiya Onari y 1-0 a Sakae.

En la final, el conjunto mexiquense empató sin goles frente a Omiya Higashi y se impuso 3-2 en penales, resultado con el que conquistó el campeonato del certamen internacional.

Ian “Capi” y Tala reciben reconocimiento individual

El Ayuntamiento de Toluca informó que Ian “Capi” y Tala, capitán del equipo, fueron reconocidos como los mejores jugadores del torneo y recibieron un trofeo individual por su desempeño.

La administración municipal reiteró que continuará impulsando programas deportivos para fortalecer el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, así como generar más oportunidades para el talento deportivo de Toluca.