El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, reiteró que el Gobierno municipal mantiene suspendida la emisión de boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito; sin embargo, aclaró que continuará el retiro de vehículos estacionados en lugares donde está prohibido hacerlo.

El alcalde explicó que, en estos casos, la autoridad únicamente emite la orden para el retiro de las unidades, mientras que el servicio de grúas es prestado por empresas que cuentan con una concesión otorgada por el Gobierno del Estado de México.

Asimismo, enfatizó que el pago por el arrastre de los vehículos no ingresa a las arcas del Ayuntamiento de Toluca, ya que se realiza directamente a las empresas concesionarias autorizadas para prestar este servicio.

Ricardo Moreno garantiza tarifas reguladas para el servicio de grúas

Ricardo Moreno explicó que las concesiones para el servicio de grúas están sujetas a las tarifas oficiales autorizadas por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, por lo que los prestadores del servicio deben respetar los montos establecidos por esa dependencia.

El presidente municipal señaló que esta medida busca proteger a las y los automovilistas de posibles cobros indebidos y garantizar que, cuando un vehículo deba ser trasladado a un corralón conforme a la normatividad vigente, el procedimiento se realice con transparencia, legalidad y apego a las tarifas oficiales.